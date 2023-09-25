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Власти снизят дисконт Urals к Brent для расчета налогов

Власти решили снизить дисконт Urals к Brent для налогов до $6/барр. к 2026 году
Власти решили для расчета нефтяных налогов снизить дисконт Urals к Brent, пока составляющий $20 за баррель, до $15 в 2024 году и до $6 в 2026 году, следует из материалов к бюджету. По данным Argus, сейчас скидка не превышает $14
BRENT BRENT $106,56 +13,21%
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Правительство решило продолжить поэтапное снижение дисконта нефти марки Urals к мировому эталону Brent для целей налогообложения (НДПИ и налог на дополнительный доход). В 2024 году дисконт должен снизиться с установленных сейчас $20 до $15 за баррель, в 2025 году — до $10, в 2026 году — до $6. Это следует из пояснительной записки от 21 сентября к проекту закона о федеральном бюджете. У РБК есть копия этой записки, ее подлинность подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Дисконт к котировкам Brent начал использоваться в России для налоговых целей весной 2023 года на фоне эмбарго на поставки российской нефти в ЕС, из-за чего прежние индикаторы потеряли актуальность. Кроме того, страны G7 установили ценовой потолок на ее поставки в третьи страны на уровне $60 за баррель. Западные санкции приводили к тому, что в определенные периоды цена Urals снижалась относительно Brent на $35–40 за баррель, однако затем ситуация начала выправляться.

Запланированное изменение дисконта в следующие три года позволит бюджету дополнительно собрать 860,9 млрд руб. в 2024 году, 933,8 млрд руб. в 2025 году и 859 млрд руб. в 2026 году, указано в документе. В итоге нефтегазовые доходы, которые прогнозируются на уровне 8,863 трлн руб. в этом году, в следующем должны увеличиться до 11,5 трлн руб., а 2025 году и 2026 году достичь 11,759 трлн руб. и 11,414 трлн руб. соответственно.

В июне глава Минфина Антон Силуанов говорил, что установленный изначально дисконт в $25 за баррель «все-таки большой»: «Мы считаем, что может быть поменьше». Уже в конце июля президент Владимир Путин подписал изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают снижение скидки до $20 с 1 сентября. В тех же поправках говорится о разработке собственного российского ценового индикатора, который будет рассчитываться на базе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Он должен заработать с начала 2024 года и также будет использоваться для расчета нефтяных налогов.

По последним данным ценового агентства Argus на 18 сентября, дисконт Urals к Brent снизился до $13,85, цена российской нефти достигла $82,33 за баррель (FOB Приморск). При этом российский Центральный банк прогнозирует, что по итогам всего 2023 года она составит $61 за баррель.

В пояснительной записке говорится, что диверсификация поставок российской нефти обеспечила устойчивость добычи и экспорта, что дает возможность возвратиться к традиционному определению нефтегазовых доходов через базовую цену $60 за баррель с последующей индексацией на 2% ежегодно с 2027 года. Об этом говорил глава Минфина Антон Силуанов 22 сентября на заседании правительства. В 2023 году прогноз таких доходов рассчитывался на основе номинального значения в 8 трлн руб. Однако в августе закупки валюты в рамках этого механизма были отменены до конца года на фоне ослабления рубля.

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РБК отправил запросы в аппарат вице-премьера Александра Новака, пресс-службы Минфина, Минэнерго, «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти».

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Теги
Георгий Смирнов, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Дисконт Urals Brent цены на нефть
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