Buzzfeed узнал о переводах офшоров Агаларова на $600 тыс.

Американский банк подал в Минфин США девять отчетов о транзакциях ресторану Роберта Де Ниро от десяти различных офшорных компаний связанных с Агаларовым на общую сумму более $602 тыс.

Роберт Де Ниро, Нобу Мацухиса и Арас Агаларов (слева направо) на открытии нового ресторана японской кухни Nobu (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

В число транзакций, информация о которых была передана в подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), вошли и платежи, которые проводили в 2014-2017 годах подконтрольные владельцу Crocus Group Аразу Агаларову офшорные компании, сообщает Buzzfeed. По данным издания, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах и Ангилье фирмы переводили деньги в счет лицензионных сборов, которые Crocus International должна была выплачивать американской сети ресторанов Nobu.

Сеть Nobu основана актером Робертом де Ниро и поваром Нобу Матсухиса, Crocus Group управляет двумя ресторанами бренда в Москве — Nobu Moscow на Большой Дмитровке и Nobu Crocus City. Первый из них был открыт в 2009 году, второй — в 2015-м. При этом, по данным Buzzfeed, еще в 2014 году лицензионные платежи начали приходить Nobu не от подписавшей лицензионное соглашение Crocus International, а от офшорных компаний.

По данным Buzzfeed, уже в августе 2015 году обслуживающий счета Nobu банк First Republic Bank направил в FinCEN отчет о подозрительной деятельности (suspicious activity report, SAR), а сама сеть призвала московских партнеров прекратить платежи через офшорные компании. В обращениях Nobu указывалось, что оплачивать лицензионные сборы должна та компания, которая подписала соглашение.

Представитель Nobu Меррик Родс пояснил Buzzfeed, что неоднократно просил Crocus не проводить платежи через офшоры, так как это может не понравиться банку. Тем не менее, к моменту открытия Nobu Crocus City сотрудники First Republic Bank отнесли к подозрительным транзакции на сумму более $200 тыс. В частности, компания Denso Trading Ltd. перевела через латвийский Trasta Komercbanka (власти Германии обвиняют его руководство в причастности к отмыванию денег) более $90 тыс., после чего была ликвидирована.