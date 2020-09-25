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Buzzfeed узнал о переводах офшоров Агаларова на $600 тыс.

Американский банк подал в Минфин США девять отчетов о транзакциях ресторану Роберта Де Ниро от десяти различных офшорных компаний связанных с Агаларовым на общую сумму более $602 тыс.
Роберт Де Ниро, Нобу Мацухиса и Арас Агаларов (слева направо) на открытии нового ресторана японской кухни Nobu
Роберт Де Ниро, Нобу Мацухиса и Арас Агаларов (слева направо) на открытии нового ресторана японской кухни Nobu (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

В число транзакций, информация о которых была передана в подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), вошли и платежи, которые проводили в 2014-2017 годах подконтрольные владельцу Crocus Group Аразу Агаларову офшорные компании, сообщает Buzzfeed. По данным издания, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах и Ангилье фирмы переводили деньги в счет лицензионных сборов, которые Crocus International должна была выплачивать американской сети ресторанов Nobu.

Сеть Nobu основана актером Робертом де Ниро и поваром Нобу Матсухиса, Crocus Group управляет двумя ресторанами бренда в Москве — Nobu Moscow на Большой Дмитровке и Nobu Crocus City. Первый из них был открыт в 2009 году, второй — в 2015-м. При этом, по данным Buzzfeed, еще в 2014 году лицензионные платежи начали приходить Nobu не от подписавшей лицензионное соглашение Crocus International, а от офшорных компаний.

По данным Buzzfeed, уже в августе 2015 году обслуживающий счета Nobu банк First Republic Bank направил в FinCEN отчет о подозрительной деятельности (suspicious activity report, SAR), а сама сеть призвала московских партнеров прекратить платежи через офшорные компании. В обращениях Nobu указывалось, что оплачивать лицензионные сборы должна та компания, которая подписала соглашение.

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Фото:Павел Черемисин / ТАСС

Представитель Nobu Меррик Родс пояснил Buzzfeed, что неоднократно просил Crocus не проводить платежи через офшоры, так как это может не понравиться банку. Тем не менее, к моменту открытия Nobu Crocus City сотрудники First Republic Bank отнесли к подозрительным транзакции на сумму более $200 тыс. В частности, компания Denso Trading Ltd. перевела через латвийский Trasta Komercbanka (власти Германии обвиняют его руководство в причастности к отмыванию денег) более $90 тыс., после чего была ликвидирована.

Платежи от офшоров продолжали поступать и позднее. First Republic Bank по-прежнему принимал их, однако продолжать направлять SAR в FinCEN. По данным Buzzfeed, в 2014-2017 годах банк подал в Минфин девять отчетов о транзакциях от десяти различных офшорных компаний на общую сумму более $602 тыс. Однако в 2017 году First Republic Bank пригрозил прекратить прием платежей от каких-либо посредников. По словам Родса, в начале 2017 года права лицензиата были переданы от Crocus International компании NIME LLC, которой владеет сын Араза Агаларова Эмин, и с тех пор платежи поступают только от нее.

First Republic Bank отказал Buzzfeed в комментариях, Де Ниро не ответил на запросы издания, а юрист Агаларова Скотт Балбер заявил, что все упомянутые в SAR компании принадлежали его доверителю и никаких нарушений в их использовании нет. 

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«Большинство людей не ведут свой бизнес, ожидая через несколько лет вопросов от репортера Buzzfeed, основанных на незаконно утекших докладах», — отметил юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу Crocus Group.

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Документы из утечки FinCEN опубликовали 20 сентября. По данным аналитиков «Кассандры» (занимаются 110 медиа из 88 стран), в документах содержатся сведения о финансовых операциях, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными. К числу таких операций, в частности, были отнесены транзакции компании Ayrton Development Limited, которую, как сообщает Би-би-си, в банке Barclays сочли принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу. В отчете «Кассандры» указывается, что в материалах FinCEN к подозрительным отнесены 26 транзакций, проведенных в интересах Ротенбергов. При этом отмечается, что отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images


Кроме того, в отчете «Кассандры» указывается на подозрительные операции, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской, экс-руководителем администрации Бориса Ельцина и советником президента Валентином Юмашевым, виолончелистом и близким знакомым Владимира Путина Сергеем Ролдугиным и т.д.

Автор
Евгений Калюков
При участии
Надежда Федорова
Араз Агаларов Роберт Де Ниро утечка офшор
РБК
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