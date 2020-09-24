Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США

Проверки были

«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы», — подчеркивает Росфинмониторинг. «Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — отмечает служба.

Росфинмониторинг не привел конкретных примеров таких дел, указав, что «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В составе утечки РБК обнаружил, например, документ под названием «Разведывательная оценка FinCEN», датированный концом 2016 года или позже. В нем описывается схема, условно обозначенная как «Московская зеркальная сеть», — неформальная схема по выводу миллиардов долларов из России в другие юрисдикции через европейский рынок ценных бумаг. Как утверждается в документе, посредством зеркальных сделок может проводиться «незаконная финансовая деятельность». Суть таких сделок следующая: клиент покупает за рубли ликвидные акции в России, переводит их в офшорную компанию-оболочку, затем эта компания продает бумаги на внебиржевом рынке за доллары или евро, а деньги переводятся на банковский счет офшорной компании в слабой с точки зрения контроля за происхождением средств юрисдикции. Из документа следует, что российские регуляторы предпринимали ряд усилий по перекрытию таких отмывочных каналов: например, Банк России в 2015 году отозвал лицензию Промсбербанка, замешанного в подобных схемах.

Правоохранительные органы расследовали вывод активов из Промсбербанка и связывали действия его клиентов и собственников с зеркальными сделками в Дойче Банке, писал РБК.

Росфинмониторинг сообщал в отчете о деятельности за 2015 год, что по итогам его финансового расследования у кредитной организации была отозвана лицензия. «Позже была выявлена еще одна похожая схема. Целью ее авторов был вывод денежных средств за рубеж и транзитные операции в особо крупных размерах. Деятельность подготовленной теневой площадки была пресечена», — сообщалось в отчете.

Сотрудничество с FinCEN

По информации Росфинмониторинга, вопрос об утечке файлов FinCEN вынесен на обсуждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая намерена в ответ призвать все страны полноценно и эффективно выполнять антиотмывочные стандарты ФАТФ.

«Со своей стороны, Росфинмониторинг в своей работе на постоянной и профессиональной основе взаимодействует со всеми зарубежными коллегами, включая FinCEN», — сообщили в российской финразведке. РБК направил запрос в FinCEN с просьбой прокомментировать это заявление. Только в рамках изучения деятельности латвийского ABLV-банка Росфинмониторинг сотрудничает с подразделениями финансовой разведки 18 стран, сообщила служба. В 2018 году ABLV-банк был обвинен финансовой разведкой США в систематическом отмывании денег и нарушении санкционных режимов, после чего у банка была отозвана лицензия.

В базе данных ICIJ содержится информация о десяти транзакциях по переводу денежных средств из российских банков в ABLV в 2014–2016 годах.

«Российская система борьбы с грязными деньгами высоко оценена международным профессиональным сообществом: в 2019 году в ходе четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ Россия заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы», — резюмирует Росфинмониторинг. Был «очень большой политический прессинг», докладывал президенту директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ноябре 2019 года. «Но мы доказали, что российская система совершенна», — заявил он.

В списке финансовых операций, о которых международные банки сообщали в FinCEN как о подозрительных, оказались те, в которых, исходя из данных утечки, фигурируют россияне. Среди них ICIJ назвал предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.