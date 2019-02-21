В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,50 -0,14 EUR Бирж. 74,35 -0,12 Brent 67,05 1,13% USD Нал. 65,95 65,26 EUR Нал. 74,82 74,07 USD ЦБ 65,54 -0,32 EUR ЦБ 74,30 -0,39 EUR/USD 1,1352 0,0009 BTC/USD Бирж. 3 999,70 -61,40 IMOEX 2 472,06 -0,63% RTSI 1 188,92 -0,46% DJIA 25 954,44 0,24% Nasdaq 7 489,07 0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+44,22%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+44,22%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 65,54 (-0,32) Quote, 12:57
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 74,3 (-0,39) Quote, 12:57
В ДНР заявили о подготовке спецслужбами Украины покушения на Медведчука Политика, 15:41 Экс-владелец российского Forbes решил обанкротить свое ИП Технологии и медиа, 15:40 Reuters узнал о возможной покупке Rambler Сбербанком Финансы, 15:33 Медведев поручил кабмину немедленно начать работу над инициативами Путина Политика, 15:32 В блокчейн возьмут не всех: почему технология важнее криптовалюты Крипто, 15:28 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 15:21 Впервые в истории в открытый космос выйдет женский экипаж Технологии и медиа, 15:20 СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы Политика, 15:20 В марафоне на Олимпиаде-2024 в Париже разрешат выступить всем желающим Спорт, 15:19 Глава «Сибура» сообщил об условиях для IPO Бизнес, 15:08 «Единая Россия» исключила из партии устроившего дебош депутата Политика, 15:08 Посольство США пожаловалось на невозможность посетить арестованного Калви Политика, 15:02 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 15:01 В Новой Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком Общество, 14:53
Финансы ,  
0 
В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»
Немецкие власти заявили об изъятии активов в виде четырех объектов недвижимости и денежных средств. Все они, по версии следствия, принадлежали трем фигурантам дела о крупной операции по отмыванию денег
Фото: Michaela Rehle MR / Reuters

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) объявило о конфискации имущества и наличных средств в ФРГ и Латвии на общую сумму €50 млн​ в рамках расследования дела об отмывании денег в Европе. Схему, при помощи которой было совершено преступление, немецкие власти связывают с деятельностью так называемой русской прачечной (Russian Laundromat). Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого ведомства.

Производство местная полиция ведет уже три года, пояснили в пресс-службе. В нем в качестве обвиняемых фигурируют три человека, их имена полицейские не раскрывают.

«По состоянию на 18 февраля 2019 года [в рамках расследования у них] конфисковано четыре объекта недвижимости в [гессенском] Швальбахе и [баварских] Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около €40 млн», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли около €6,7 млн ​​со счетов двух немецких агентств недвижимости в различных немецких банках и еще €1,2 млн в латвийском банке. Латвийская кредитная организация, по данным следствия, получила этот счет в результате продажи недвижимости в Хемнице. Где были изъяты еще €2,1 млн, в ведомстве не поясняют.

«Русская прачечная»

«Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег в связи с так называемой русской прачечной, — заявили в полиции.

«Преступная группа», которая занималась отмыванием денег, по их версии, была создана исполнительным директором латвийского банка Trasta Komercbanka (с 2016 года его лицензия аннулирована). Схема предполагала перемещение средств из России в Европу через банки в Молдавии и Латвии с использованием фиктивных компаний.

По предварительной информации, с 2011 по 2014 год злоумышленники заработали на этом более $100 млн. Из России в Европу, таким образом, по оценкам полиции, в целом было перемещено более $22 млрд.

Телерадиокомпания Deutsche Welle отзывается о «русской прачечной» как о, «предположительно, крупнейшей в истории операции по отмыванию денег». Известно о ней, по ее данным, стало в 2014 году после расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Финансы
ЦБ впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

В нем эксперты утверждали, что Trasta Komercbanka — один из старейших частных банков в Латвии — «служил в качестве «перевалочного пункта» для выкачиваемых из России миллиардов долларов». Реальная сумма выведенных из России средств могла достигать $80 млрд, допускали в OCCRP​. В схеме, по данным исследователей, участвовали около 500 человек.

Махинация, согласно докладу OCCRP, начиналась с того, что некая компания не выполняла обязательства по займу, ответственность за долг она потом перекладывала на российскую компанию либо на гражданина Молдавии (поэтому данную схему называли также «молдавской прачечной» или «молдавской схемой»). Впоследствии молдавские суды подтверждали долговое обязательство с помощью поддельных или неполных документов, от российской компании они требовали уплаты задолженности. Решение суда в итоге позволяло законно вывести деньги в Евросоюз через Trasta Komercbanka.

Российский Центробанк расследование о «русской прачечной» впервые прокомментировал в марте 2017 года. Регулятор заявил, что схему, по которой деньги выводились из России, ЦБ выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, подчеркивали в пресс-службе. В Кремле тогда отмечали, что информацией о «русской прачечной» не располагают.​

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Молдавская прачечная», Германия
Материалы по теме
Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд
Финансы
ЦБ впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Финансы
В РФ ликвидирована крупнейшая "прачечная" по отмыванию денег
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter