В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»

Немецкие власти заявили об изъятии активов в виде четырех объектов недвижимости и денежных средств. Все они, по версии следствия, принадлежали трем фигурантам дела о крупной операции по отмыванию денег

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Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) объявило о конфискации имущества и наличных средств в ФРГ и Латвии на общую сумму €50 млн​ в рамках расследования дела об отмывании денег в Европе. Схему, при помощи которой было совершено преступление, немецкие власти связывают с деятельностью так называемой русской прачечной (Russian Laundromat). Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого ведомства.

Производство местная полиция ведет уже три года, пояснили в пресс-службе. В нем в качестве обвиняемых фигурируют три человека, их имена полицейские не раскрывают.

«По состоянию на 18 февраля 2019 года [в рамках расследования у них] конфисковано четыре объекта недвижимости в [гессенском] Швальбахе и [баварских] Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около €40 млн», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли около €6,7 млн ​​со счетов двух немецких агентств недвижимости в различных немецких банках и еще €1,2 млн в латвийском банке. Латвийская кредитная организация, по данным следствия, получила этот счет в результате продажи недвижимости в Хемнице. Где были изъяты еще €2,1 млн, в ведомстве не поясняют.

«Русская прачечная»

«Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег в связи с так называемой русской прачечной, — заявили в полиции.