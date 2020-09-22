Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Утечка секретных файлов финразведки США (FinCEN) показала, что службе становится известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах. Отчеты в FinCEN подавались в 189 случаях операций между российскими банками

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Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.

РБК проанализировал данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк (это и операции по перечислению средств от российского банка, и операции по поступлению средств в российский банк). Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.

Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками. Банки уведомляли FinCEN об этих транзакциях, поскольку их службы по оценке рисков заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Подача такого отчета не означает, что транзакция незаконна или совершается с какими-либо правонарушениями; это инструмент оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях.

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В «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции.