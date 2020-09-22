Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 76,04 (+1,01) Инвестиции, 21 сен, 13:55
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 90,01 (+1,05) Инвестиции, 21 сен, 13:55
С октября в России начнется тестирование беспилотных судов Технологии и медиа, 08:00 Губернатор Алтайского края заразился COVID-19 Общество, 07:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 сентября Общество, 07:56 Губернатор поручил проверить жилой фонд Иркутска после землетрясения Общество, 07:25 Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России Экономика, 07:00 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 06:59 Reuters узнал об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге Общество, 06:47 СМИ сообщили о согласии Сноудена выплатить США $5 млн с продажи книги Политика, 06:27 «Роскосмос» сообщил о 22 уголовных делах по итогам аудита Политика, 06:00 Два паса Кучерова помогли «Тампе» сравнять счет в финале Кубка Стэнли Спорт, 05:58 Лавров потребовал поставить заслон ослаблению контроля над вооружениям Политика, 05:55 Байден заявил о панике у Трампа Политика, 05:51 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 05:44 Аналитик сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте Общество, 05:15
Экономика ,  
0 

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Утечка секретных файлов финразведки США (FinCEN) показала, что службе становится известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах. Отчеты в FinCEN подавались в 189 случаях операций между российскими банками
Фото:Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.

РБК проанализировал данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк (это и операции по перечислению средств от российского банка, и операции по поступлению средств в российский банк). Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.

Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками. Банки уведомляли FinCEN об этих транзакциях, поскольку их службы по оценке рисков заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Подача такого отчета не означает, что транзакция незаконна или совершается с какими-либо правонарушениями; это инструмент оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях.

Какие платежи внутри России видела финразведка США

В «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции.

Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций (исходящих и входящих) было совершено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274).

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Общество
Фото:Анна Сергеева для РБК

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Самыми крупными внутрироссийскими транзакциями, обозначенными как подозрительные, в утекших документах являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) — на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году. О них FinCEN уведомлял Bank of New York Mellon. РБК направил запросы в Росбанк и ВЭБ.РФ.

В целом обо всех 189 внутрироссийских транзакциях в FinCEN сообщали только три финансовых института — Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase. Нет свидетельств, что какая-либо из этих 189 транзакций была в действительности связана с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег или каким-либо другим правонарушением.

В некоторых случаях платежи проводились формально между Нидерландами и Россией, но деньги отправляла «дочка» российского банка. Например, крупнейшей транзакцией с участием российского банка в массиве утекших файлов FinCEN является перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году.

Что такое SAR и как часто их подают банки

В рамках антиотмывочного законодательства широкими полномочиями обладают и банки, и регуляторы, говорит юрист Deloitte Legal в СНГ Михаил Жужжалов. «Банки устанавливают риск-процедуры, по результатам которых они могут законно отказывать в открытии счетов или даже замораживать на счетах своих клиентов денежные средства. Банки должны реагировать на любые транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, и вправе изучать источник доходов, запрашивая документы у клиентов. Регуляторы вправе достаточно произвольно указывать банкам зоны риска, в которых банки могут фактически перестать работать», — сказал он РБК.

Риск-процедуры банков не отличаются прозрачностью, добавляет Жужжалов. Критерии для подачи отчета SAR могут варьироваться от института к институту, отмечает Thomson Reuters.

Банковские отчеты о подозрительных транзакциях — в высшей степени конфиденциальные документы. Российские банки, чьи транзакции помечаются как подозрительные, не могут знать об этом.

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов
Политика
Игорь Коломойский

За неисполнение обязанности по контролю за соблюдением антиотмывочных процедур и подаче отчетов SAR в FinCEN банкам грозят штрафы, регуляторные ограничения, отзыв банковской лицензии и даже уголовное наказание для сотрудников. Поэтому у банков есть стимул подавать как можно больше таких отчетов при малейшем подозрении к транзакции.

Произошедшая утечка документов FinCEN охватывает более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности. Для сравнения: в 2019 году FinCEN получила более 2 млн таких отчетов от банков. За период с 2011 по 2017 год, на который в основном приходится утечка, финразведка США получила более 12 млн отчетов SAR, то есть ставшие публичными файлы — это менее 0,02% всех отчетов, поданных в 2011–2017 годах.

РБК направил запрос в Банк России и Росфинмониторинг.

Авторы
Иван Ткачёв, Дада Линделл
При участии
Юлия Кошкина, Павел Казарновский
утечка документов банки сомнительные операции транзакции
Материалы по теме
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Общество
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
Политика
Эксперт объяснил утечку данных Facebook, Instagram и LinkedIn
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter