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Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США

Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки, о которых сообщили участники расследовательского проекта «Кассандра»
Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Обнародованные международным расследовательским проектом «Кассандра» данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред. Об этом заявил РБК через своего представителя Аркадий Ротенберг.

Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Общество
Фото:Анна Сергеева для РБК

Отчет об итогах изучения оказавшихся в их распоряжении документов финансовой разведки США (FinCEN) эксперты «Кассандры» (занимаются 110 медиа из 88 стран) опубликовали 20 сентября. По их данным, в документах содержатся сведения о финансовых операциях, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными. К числу таких операций, в частности, были отнесены транзакции компании Ayrton Development Limited, которую, как сообщает Би-би-си, в Barclays сочли принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу. В отчете «Кассандры» указывается, что в материалах FinCEN к подозрительным отнесены 26 транзакций, проведенных в интересах Ротенбергов. При этом отмечается, что отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона.

Кроме того, в отчете «Кассандры» указывается на подозрительные операции, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской, экс-руководителем администрации Бориса Ельцина и советником президента Валентином Юмашевым, виолончелистом и близким знакомым Владимира Путина Сергеем Ролдугиным и т.д.

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Политика
Аркадий и Борис Ротенберг

В конце июля в Сенате США заявили, что Ротенберги использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США. Согласно выводам сенаторов, связанные с Ротенбергами компании уже после введения санкций совершили сделок (в том числе с произведениями искусства) более чем на $91 млн. Кроме того, почти $122 млн было выведено в Россию между 16 марта 2014 года, когда президент США Барак Обама анонсировал введение санкций, и 20 марта, когда Ротенберги были внесены в санкционный список, говорится в докладе. Представитель Аркадия Ротенберга заявил РБК, что бизнесмены никогда не прибегали к отмыванию денег и не пытались уклониться от санкций, в том числе с помощью сделок на арт-рынке.

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Авторы
Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Политика
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Общество
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