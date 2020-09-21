Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США

Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки, о которых сообщили участники расследовательского проекта «Кассандра»

Аркадий Ротенберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Обнародованные международным расследовательским проектом «Кассандра» данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред. Об этом заявил РБК через своего представителя Аркадий Ротенберг.

Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.

Отчет об итогах изучения оказавшихся в их распоряжении документов финансовой разведки США (FinCEN) эксперты «Кассандры» (занимаются 110 медиа из 88 стран) опубликовали 20 сентября. По их данным, в документах содержатся сведения о финансовых операциях, которые отчитывающиеся перед FinCEN банки сочли подозрительными. К числу таких операций, в частности, были отнесены транзакции компании Ayrton Development Limited, которую, как сообщает Би-би-си, в Barclays сочли принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу. В отчете «Кассандры» указывается, что в материалах FinCEN к подозрительным отнесены 26 транзакций, проведенных в интересах Ротенбергов. При этом отмечается, что отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона.

Кроме того, в отчете «Кассандры» указывается на подозрительные операции, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской, экс-руководителем администрации Бориса Ельцина и советником президента Валентином Юмашевым, виолончелистом и близким знакомым Владимира Путина Сергеем Ролдугиным и т.д.