СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект изучил секретные документы финансовой разведки США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных. Среди них есть проводки в интересах российских бизнесменов

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).

В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.

Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Для сравнения, ежегодно FinCEN получает более 2 млн таких отчетов. Отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.

Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ним попали документы. Часть этих файлов была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. В январе 2020 года бывшая сотрудница FinCEN Натали Мэйфлауэр Саурс Эдвардс признала себя виновной в суде США в несанкционированном разглашении отчетов SAR некоему журналисту (предположительно BuzzFeed). Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год.

FinCEN осудила утечку, заявив, что подобные инциденты могут мотивировать банки подавать меньше отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.