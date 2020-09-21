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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект изучил секретные документы финансовой разведки США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных. Среди них есть проводки в интересах российских бизнесменов
Фото:Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).

В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.

Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Для сравнения, ежегодно FinCEN получает более 2 млн таких отчетов. Отчеты о подозрительной деятельности необязательно являются доказательством нарушения закона. FinCEN требует от банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции.

Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ним попали документы. Часть этих файлов была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. В январе 2020 года бывшая сотрудница FinCEN Натали Мэйфлауэр Саурс Эдвардс признала себя виновной в суде США в несанкционированном разглашении отчетов SAR некоему журналисту (предположительно BuzzFeed). Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год.

FinCEN осудила утечку, заявив, что подобные инциденты могут мотивировать банки подавать меньше отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.

Что стало известно о российском бизнесе из этого досье

  • Как утверждают журналисты, изучившие документы, в октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным расследовательского консорциума, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.
  • Советник президента на общественных началах Валентин Юмашев, утверждают журналисты, получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания, по данным расследователей, принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.
  • Братья Ротенберги, как отмечает участвовавшее в расследовании «Би-би-си», несмотря на санкции проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays. Так, к примеру, Аркадий Ротенберг сумел перевести $7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine. На это ранее уже обращали внимание в Сенате США, представитель бизнесмена тогда заявил, что сделка была законной.

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
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Аркадий и Борис Ротенберг

  • По данным FinCEN, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 годы транзакций на сумму более $1,3 млрд «связанных с Олегом Дерипаской». Через Deutsche Bank, утверждают расследователи, в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше транзакций в интересах Дерипаски — на сумму в $11 млрд.
  • «Важные истории» также пишут, что нашли в отчете FinCEN подозрительные переводы на счет жены бывшего замглавы «военторга» Леонида Тейфа Татьяны. Супруги были арестованы в США в 2019 году по обвинению в хищении в России $150 млн. Журналисты обнаружили перевод Татьяне Тейф около $400 тыс. от гонконгской Ringo Trading Limited связанной, по данным расследователей, с лидером одной из крупнейших площадок по обналичиванию средств, осужденным банкиром Сергеем Магиным.
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РБК направил запросы представителям Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Алишера Усманова.

База данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакций, в которых участвовали российские банки. В этих транзакциях российские банки получили $7,28 млрд, а отправили $3,50 млрд. Самым активным иностранным контрагентом российских банков был Bank of New York Mellon (2992 транзакции).

В списке российских банков, которые проводили эти транзакции, — Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие. Среди крупнейших транзакций — перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году, $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году, $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году, $150 млн из банка «Приморье» в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 году и т.д.

Авторы
Иван Ткачёв, Георгий Тадтаев
При участии
Светлана Бурмистрова, Анна Левинская
финансовая разведка США Аркадий Ротенберг Сергей Ролдугин Валентин Юмашев Олег Дерипаска утечка
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