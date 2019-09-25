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Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям
Сыновья Алексея Мордашова стали владельцами 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, оставшиеся 35% остались у отца
Алексей Мордашов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, следует из проспекта Nordgold к размещению евробондов.

99% акций Nordgold принадлежат кипрской Ocean Management Limited. Доли в ее материнской компании Unifirm Limited распределены через структуры Мордашова и его сыновей — сам бизнесмен владеет 35% через Rayglow Limited, оставшиеся 65% принадлежат ООО «КН-Холдинг», в котором доли Никиты и Кирилла распределены поровну (по 50%).

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О планах Мордашова передать акции Nordgold сыновьям стало известно в феврале, соответствующее ходатайство, как писали «Ведомости», «КН-Холдинг» направил в Федеральную антимонопольную службу.

Сам бизнесмен в разговоре с изданием объяснил, что цель изменений — преемственность и вхождение сыновей в курс дел. Он добавил, что останется крупным акционером Nordgold и членом совета директоров компании.

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В июне Bloomberg оценил отошедшие сыновьям Мордашова активы в $1,7 млрд. Речь идет о 24,9% акций туроператора TUI AG и доле в Nordgold. Мордашов-старший занимает 4-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в $20,5 млрд. Миллиардеру 53 года, всего у него шестеро детей от нескольких браков.

Авторы: Константин Нагаев, Светлана Бурмистрова
Теги: Алексей Мордашов, Nordgold
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