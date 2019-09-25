Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям

Сыновья Алексея Мордашова стали владельцами 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, оставшиеся 35% остались у отца

Алексей Мордашов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, следует из проспекта Nordgold к размещению евробондов.

99% акций Nordgold принадлежат кипрской Ocean Management Limited. Доли в ее материнской компании Unifirm Limited распределены через структуры Мордашова и его сыновей — сам бизнесмен владеет 35% через Rayglow Limited, оставшиеся 65% принадлежат ООО «КН-Холдинг», в котором доли Никиты и Кирилла распределены поровну (по 50%).

О планах Мордашова передать акции Nordgold сыновьям стало известно в феврале, соответствующее ходатайство, как писали «Ведомости», «КН-Холдинг» направил в Федеральную антимонопольную службу.

Сам бизнесмен в разговоре с изданием объяснил, что цель изменений — преемственность и вхождение сыновей в курс дел. Он добавил, что останется крупным акционером Nordgold и членом совета директоров компании.