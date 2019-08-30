Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,71 +0,12 EUR Бирж. 73,28 -0,33 Brent 60,32 -0,71% USD Нал. 67,18 64,46 EUR Нал. 74,10 71,77 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,0982 -0,0072 BTC/USD Бирж. 9 571,01 +69,31 IMOEX 2 740,04 +0,95% RTSI 1 293,32 +0,65% DJIA 26 382,77 +0,08% Nasdaq 7 945,90 -0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+15,46%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,98%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+15,46%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,98%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 12:36
Военные показали видео пуска ракеты «Рокот» с космодрома в Плесецке Общество, 22:44 Капитализация «Норникеля» достигла исторического максимума в ₽2,6 трлн Бизнес, 22:41 МИД России ответил на сооружение Грузией поста на границе с Южной Осетией Политика, 22:18 «Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 22:11 В Шереметьево опять перенесли открытие третьей взлетно-посадочной полосы Общество, 22:07 Включавший Федора космонавт сообщил об идее стукнуть робота молотком Технологии и медиа, 22:02 Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе Бизнес, 21:48 УЕФА ограничил цены на билеты для фанатов гостевых команд в еврокубках Спорт, 21:29 Новак заявил об отсутствии точной даты переговоров с Киевом и ЕС по газу Экономика, 21:25 На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку Общество, 21:22 Минфин США пошел на мировую с фигурантом «кремлевского доклада» Бизнес, 21:14 В России отзовут 138 Porsche Бизнес, 21:12 Эксперты оценили возможность отказа США от военной помощи Украине Политика, 21:08 Ушаков анонсировал серию встреч Путина на полях ВЭФ во Владивостоке Политика, 21:04
Бизнес ,  
0 
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Среди составляющих эффективной работы бизнесмен назвал низкие издержки, разумный уровень долга и способность «идти в ногу со временем»
Алексей Мордашов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.

«Много лет неизменной остается и моя личная, но, как мне кажется, универсальная формула успеха ведения бизнеса. Она проста: мы должны иметь низкие издержки и разумный уровень долга, а наши продукты и сервисы — отвечать современным запросам потребителей. Для этого необходимо идти в ногу со временем с точки зрения технологий и практик управления», — признался бизнесмен.

Необходимо также создавать среду, которая в современном и быстро меняющемся мире могла подстраиваться под задачи клиентов, вовремя распознавать и внедрять нужные технологии и практики, продолжил Мордашов. «А это, мягко говоря, непросто», — заметил он.

Мордашов также отметил, что в бизнесе сегодняшнего времени принцип Генри Форда, который говорил, что «клиент может получить автомобиль любого цвета, если этот цвет черный», больше не работает.

Бизнес
Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»

«Мы хотим быть настолько полезными нашему клиенту, чтобы он оставался с нами всегда. Для этого мы должны предоставлять ему готовое ­решение его проблемы еще до того, как он успел об этом подумать. Добиться этого можно только одним способом: нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель», — сказал Мордашов. Он заметил, что именно сегодня в «Северстали» нет одного директора по продажам. «Каждый сотрудник должен стать на своем месте в некотором смысле директором по продажам. И задача менеджера — создать среду, для того чтобы людей этой целью зажечь», — сказал бизнесмен.

В области технологий, по словам Мордашова, работает такой же подход. «Проще всего «вбухать» огромные деньги в инновации, но гарантирует ли это, что они автоматически заработают как часы и будут моментально приносить результаты? Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании. И более того — научить людей быть готовым к ежедневным изменениям, которые несут с собой технологии», — сказал Мордашов.

Бизнес
Bloomberg оценил отошедшие сыновьям Мордашова активы в $1,7 млрд

В то же время владелец «Северстали» заявил, что российскому бизнесу еще предстоит многому научиться: «служить» клиенту, стать по-настоящему ответственными, приучить себя к постоянным изменениям, чтобы отвечать на технологические вызовы современного мира. «Хочется процитировать Антуана де Сент-Экзюпери: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль», — заключил Мордашов.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Алексей Мордашов, Бизнес
Материалы по теме
Bloomberg оценил отошедшие сыновьям Мордашова активы в $1,7 млрд
Бизнес
Мордашов переоформил свой пакет в TUI Group на сыновей
Бизнес
Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter