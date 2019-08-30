Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе

«Мы хотим быть настолько полезными нашему клиенту, чтобы он оставался с нами всегда. Для этого мы должны предоставлять ему готовое ­решение его проблемы еще до того, как он успел об этом подумать. Добиться этого можно только одним способом: нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель», — сказал Мордашов. Он заметил, что именно сегодня в «Северстали» нет одного директора по продажам. «Каждый сотрудник должен стать на своем месте в некотором смысле директором по продажам. И задача менеджера — создать среду, для того чтобы людей этой целью зажечь», — сказал бизнесмен.

В области технологий, по словам Мордашова, работает такой же подход. «Проще всего «вбухать» огромные деньги в инновации, но гарантирует ли это, что они автоматически заработают как часы и будут моментально приносить результаты? Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании. И более того — научить людей быть готовым к ежедневным изменениям, которые несут с собой технологии», — сказал Мордашов.

В то же время владелец «Северстали» заявил, что российскому бизнесу еще предстоит многому научиться: «служить» клиенту, стать по-настоящему ответственными, приучить себя к постоянным изменениям, чтобы отвечать на технологические вызовы современного мира. «Хочется процитировать Антуана де Сент-Экзюпери: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль», — заключил Мордашов.