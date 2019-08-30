Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе

Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
«Много лет неизменной остается и моя личная, но, как мне кажется, универсальная формула успеха ведения бизнеса. Она проста: мы должны иметь низкие издержки и разумный уровень долга, а наши продукты и сервисы — отвечать современным запросам потребителей. Для этого необходимо идти в ногу со временем с точки зрения технологий и практик управления», — признался бизнесмен.
Необходимо также создавать среду, которая в современном и быстро меняющемся мире могла подстраиваться под задачи клиентов, вовремя распознавать и внедрять нужные технологии и практики, продолжил Мордашов. «А это, мягко говоря, непросто», — заметил он.
Мордашов также отметил, что в бизнесе сегодняшнего времени принцип Генри Форда, который говорил, что «клиент может получить автомобиль любого цвета, если этот цвет черный», больше не работает.