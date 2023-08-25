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Костин возглавил совет директоров ОСК

Глава ВТБ Костин возглавил совет директоров Объединенной судостроительной корпорации
В августе ВТБ получил находящиеся в федеральной собственности акции ОСК в доверительное управление на пять лет. Глава банка Костин стал председателем совдира корпорации, а экс-зампред ВТБ Пучков возглавил ОСК
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщается на ее сайте. Ранее о том, что банкир возглавит эту структуру ОСК, рассказали источники РБК.

В августе президент Владимир Путин поддержал передачу 100% акций корпорации (находятся в федеральной собственности) в доверительное управление ВТБ на пять лет.

Ранее главой совета директоров ОСК был экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он в итоге не вошел в список потенциальных кандидатов на этот пост.

Костин работает в ВТБ более 20 лет. До этого он был на дипломатической службе, затем стал работать в финансовой сфере: был начальником управления иностранных инвестиций банка «Империал», заместителем председателя Национального резервного банка, возглавлял Внешэкономбанк.

ОСК была образована по указу Путина в 2007 году. В нее входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, которые находятся по всей стране. На предприятиях ОСК работают почти 100 тыс. человек.

Корпорация строит как боевые корабли, военно-морскую технику и вооружения, так и гражданские суда: ледоколы, транспортные, научно-исследовательские, аварийно-спасательные корабли, а также технику для освоения континентального шельфа.

Генеральным директором корпорации также стал выходец из ВТБ — бывший первый зампред банка Андрей Пучков, который покинул свою должность в банке в тот же день, когда был назначен в ОСК. Ранее ею руководил Алексей Рахманов. Год назад Путин критиковал его за заключение «убыточных контрактов», на что Рахманов ответил, что при заключении некоторых контрактов ОСК работала по ориентировочным ценам: «Не имея проекта, нет и возможности определить, какая в итоге будет цена».

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В ОСК сообщили РБК, что Рахманов завершил работу в корпорации, и чем он займется в дальнейшем, неизвестно. РБК обратился к нему за комментарием.

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