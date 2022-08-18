Путин указал главе ОСК на «вредные для Родины» убыточные контракты

По словам главы госкорпорации, при заключении головных заказов ОСК работает по ориентировочным ценам, так как часто не имеет готовых проектов. Интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной, ответил ему президент

Алексей Рахманов (Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС)

Президент Владимир Путин раскритиковал главу «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м?», — сказал Путин, обращаясь к главе ОСК в ходе совещания по судостроению.

«Владимир Владимирович, вы, собственно говоря, на самом деле уже даже отчасти ответили на этот вопрос — это проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации, и понимания из чего корабль или судно будет состоять», — ответил Рахманов.

По словам главы госкорпорации, при заключении головных заказов ОСК работает с Минобороны по ориентировочным ценам, так как не имея проекта нет и возможности определить, какая в итоге будет цена. «А поскольку мы стараемся быть клиенториентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами <...>. Посыпаю голову пеплом, но, мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», — продолжил глава корпорации.

В ответ президент заявил, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной и наоборот — нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. «Я обращаю на это ваше внимание», — подытожил Путин.

На том же совещании вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал президенту, что правительство проведет финансовый аудит накопленной задолженности ОСК.

Алексей Рахманов — генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» с 2014 года. До этого занимал пост заместителя министра промышленности и торговли России, в 2008–2012 годах работал директором департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России.

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РБК направил запрос представителю ОСК.

Ранее Путин призывал активно развивать собственные компетенции в сфере строительства кораблей, как можно больше операций по дооборудованию, ремонту, оснащению, судов должно проводиться на российских производствах, отметил президент. По его словам, проблемы с поставками из-за рубежа возникли из-за «чисто политических, конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин» западных стран.

«Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно», — отмечал президент.

После начала военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против России, в том числе на высокотехнологичный экспорт. Главы европейской дипломатии Жозеп Боррел ранее говорил, что Россия зависит от импорта высоких технологий «от Европы более чем на 45%, от Соединенных Штатов на 21% и от Китая — всего лишь на 11%». В то же время он признавал, что Москва может постараться снизить влияние санкций путем замещения импорта на продукцию собственного производства, что «не без успеха было проделано в сельскохозяйственном секторе после санкций 2014 года». «Однако для высокотехнологичных продуктов импортозамещение гораздо более трудновыполнимо», — добавил Боррель.

В начале июня спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предложил стратегию «технологического острова», под которой он понимает достижение полного технологического суверенитета. Для этого, по его словам, необходимо отработать «зеленую» повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др.