Первый зампред ВТБ Андрей Пучков возглавит судостроительную корпорацию

Руководителем ОСК, которая переходит под управление ВТБ, станет зампред банка Андрей Пучков. России предстоит в разы нарастить мощности судостроения, говорил глава ВТБ Андрей Костин, который возглавит совет директоров корпорации

Андрей Пучков (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»)

После перехода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет, который недавно поддержал президент Владимира Путин, в руководстве компании произойдут перестановки. Пост председателя совета директоров ОСК займет глава ВТБ Андрей Костин вместо экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а в качестве нового главы самой компании «на повестке дня кандидатура первого зампреда ВТБ Андрея Пучкова». Об этом РБК рассказал источник, знакомый с деталями обсуждения кадровых вопросов, и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон.

«Предполагается, что Пучков уйдет из банка в течение августа и полностью сосредоточиться на реализации задач ОСК», — уточняет один из собеседников РБК. Источник, близкий к Минпромторгу, ранее говорил, что ВТБ рассматривает возможность поставить во главе ОСК «одного из вице-президентов банка», не называя его имя.

В пресс-службах ВТБ, ОСК и Минпромторга отказались от комментариев.

Что известно про будущего главу ОСК

С июня 2014 года руководителем ОСК является Алексей Рахманов, который до этого был замглавы Минпромторга и курировал судостроение. Новый пятилетний контракт с Рахмановым был перезаключен в 2019-ом. Как утверждали тогда источники «Ведомостей», против продления его полномочий выступали чиновники Минобороны — они «не были удовлетворены темпами ремонта, модернизации и производства заказанной судостроительной техники». В августе 2022 года Путин раскритиковал его за убыточные контракты корпорации, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны. «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали?» — спросил он в ходе совещания по судостроению, которое проводилось на фоне введения против России международных санкций из-за проведения специальной военной операции на Украине. К работе ОСК есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка, сказал Путин уже спустя год, 10 августа 2023 года, на встрече с Костиным: «Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании». По его словам, специалисты ВТБ «доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами».

Пучков, который работает в ВТБ больше 20 лет, много лет курирует непрофильный бизнес и проблемные активы банковской группы. В частности, топ-менеджер возглавлял структуру «ВТБ Долговой центр», которая занималась взысканием задолженности по кредитам, корпоративным управлением в компаниях-должниках, судебными разбирательствами. «Есть проблемы в компаниях, но не в отраслях. При неэффективном управлении можно завалить даже самые перспективные предприятия», — комментировал эту работу Пучков. Топ-менеджер также занимал руководящие позиции в банках, которые поглощал ВТБ. Например, был председателем совета директоров банка «Возрождение», а в конце 2022 года стал курировать интеграцию в группу банка «Открытие», приобретенного у ЦБ.

Пять фактов об Андрее Пучкове Родился в 1977 году. В 1998-м окончил юридический факультет МГУ. 1996–1997 годы — юрисконсульт в сводном экономическом департаменте Банка России. 1999–2002 годы — член Московской городской коллегии адвокатов. С 2002 года работает в структуре группы ВТБ, пройдя путь от заместителя начальника управления до первого зампреда банка.

Один из собеседников РБК называет Пучкова «абсолютно человеком Костина, но при этом способного к самостоятельным решениям». «Он — въедливый, грамотный и осторожный, как любой юрист и управленец высочайшего уровня, который решает самые серьезные задачи», — добавляет источник. Если ВТБ решает перевести топ-менеджера в ОСК, значит, «уровень понимания ответственности в отношении ОСК — на максимуме и без иллюзий», — заключает он.

При этом должность заместителя гендиректора ОСК может занять директор департамента судостроения Минпромторга Борис Кабаков, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу.

Какие задачи стоят перед компанией

По словам Путина, сейчас ОСК — «это работающая структура, набирающая темп», но «проблем и вопросов много». По итогам 2022 года выручка ОСК по МСФО снизилась на 8,7%, до 350 млрд руб. «В основном снижение связано с тем, что часть заказов была перенесена, а часть судов была передана с опозданием. Это произошло из-за срыва поставок комплектующего оборудования», — объяснял это Рахманов. При этом ОСК получила убыток около 20 млрд руб. «Это неприятная для нас ситуация, но мы много обсуждали вопрос о том, что происходило, например, с рыболовецкими судами [из-за нехватки иностранного оборудования и комплектующих на фоне западных санкций] и в чем была причина возникновения таких убытков», — сказал он.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров 10 августа заявил, что принятое решение о передаче ОСК под управление ВТБ будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе корпорации с заказчиками и контрагентами. Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. «Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение ОСК как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий», — сказал он.

Помимо стабилизации финансового положения, ВТБ также намерен увеличить производственные мощности верфей ОСК, которые строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. В среднем ОСК каждый год сдавала 19–20 гражданских судов, а в 2023-м корпорация планировала передать заказчикам около 28 судов. Но Костин в колонке для РБК, опубликованной в апреле 2023 года, отмечал, что в условиях перестройки логистики нефтегазового экспорта на фоне международных санкций России предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов. «Способна ли находящаяся в федеральной собственности ОСК (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет», — рассуждал он.