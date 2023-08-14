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Первый зампред ВТБ Андрей Пучков возглавит судостроительную корпорацию

Объединенную судостроительную корпорацию возглавит первый зампред банка ВТБ Пучков
Руководителем ОСК, которая переходит под управление ВТБ, станет зампред банка Андрей Пучков. России предстоит в разы нарастить мощности судостроения, говорил глава ВТБ Андрей Костин, который возглавит совет директоров корпорации
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Андрей Пучков
Андрей Пучков (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»)

После перехода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет, который недавно поддержал президент Владимира Путин, в руководстве компании произойдут перестановки. Пост председателя совета директоров ОСК займет глава ВТБ Андрей Костин вместо экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а в качестве нового главы самой компании «на повестке дня кандидатура первого зампреда ВТБ Андрея Пучкова». Об этом РБК рассказал источник, знакомый с деталями обсуждения кадровых вопросов, и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон.

«Предполагается, что Пучков уйдет из банка в течение августа и полностью сосредоточиться на реализации задач ОСК», — уточняет один из собеседников РБК. Источник, близкий к Минпромторгу, ранее говорил, что ВТБ рассматривает возможность поставить во главе ОСК «одного из вице-президентов банка», не называя его имя.

В пресс-службах ВТБ, ОСК и Минпромторга отказались от комментариев.

Что известно про будущего главу ОСК

С июня 2014 года руководителем ОСК является Алексей Рахманов, который до этого был замглавы Минпромторга и курировал судостроение. Новый пятилетний контракт с Рахмановым был перезаключен в 2019-ом. Как утверждали тогда источники «Ведомостей», против продления его полномочий выступали чиновники Минобороны — они «не были удовлетворены темпами ремонта, модернизации и производства заказанной судостроительной техники». В августе 2022 года Путин раскритиковал его за убыточные контракты корпорации, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны. «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали?» — спросил он в ходе совещания по судостроению, которое проводилось на фоне введения против России международных санкций из-за проведения специальной военной операции на Украине. К работе ОСК есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка, сказал Путин уже спустя год, 10 августа 2023 года, на встрече с Костиным: «Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании». По его словам, специалисты ВТБ «доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами».

Пучков, который работает в ВТБ больше 20 лет, много лет курирует непрофильный бизнес и проблемные активы банковской группы. В частности, топ-менеджер возглавлял структуру «ВТБ Долговой центр», которая занималась взысканием задолженности по кредитам, корпоративным управлением в компаниях-должниках, судебными разбирательствами. «Есть проблемы в компаниях, но не в отраслях. При неэффективном управлении можно завалить даже самые перспективные предприятия», — комментировал эту работу Пучков. Топ-менеджер также занимал руководящие позиции в банках, которые поглощал ВТБ. Например, был председателем совета директоров банка «Возрождение», а в конце 2022 года стал курировать интеграцию в группу банка «Открытие», приобретенного у ЦБ.

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Пять фактов об Андрее Пучкове

Родился в 1977 году.

В 1998-м окончил юридический факультет МГУ.

1996–1997 годы — юрисконсульт в сводном экономическом департаменте Банка России.

1999–2002 годы — член Московской городской коллегии адвокатов.

С 2002 года работает в структуре группы ВТБ, пройдя путь от заместителя начальника управления до первого зампреда банка.

Один из собеседников РБК называет Пучкова «абсолютно человеком Костина, но при этом способного к самостоятельным решениям». «Он — въедливый, грамотный и осторожный, как любой юрист и управленец высочайшего уровня, который решает самые серьезные задачи», — добавляет источник. Если ВТБ решает перевести топ-менеджера в ОСК, значит, «уровень понимания ответственности в отношении ОСК — на максимуме и без иллюзий», — заключает он.

При этом должность заместителя гендиректора ОСК может занять директор департамента судостроения Минпромторга Борис Кабаков, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу.

Какие задачи стоят перед компанией

По словам Путина, сейчас ОСК — «это работающая структура, набирающая темп», но «проблем и вопросов много». По итогам 2022 года выручка ОСК по МСФО снизилась на 8,7%, до 350 млрд руб. «В основном снижение связано с тем, что часть заказов была перенесена, а часть судов была передана с опозданием. Это произошло из-за срыва поставок комплектующего оборудования», — объяснял это Рахманов. При этом ОСК получила убыток около 20 млрд руб. «Это неприятная для нас ситуация, но мы много обсуждали вопрос о том, что происходило, например, с рыболовецкими судами [из-за нехватки иностранного оборудования и комплектующих на фоне западных санкций] и в чем была причина возникновения таких убытков», — сказал он.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров 10 августа заявил, что принятое решение о передаче ОСК под управление ВТБ будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния ОСК и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе корпорации с заказчиками и контрагентами. Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. «Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение ОСК как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий», — сказал он.

Помимо стабилизации финансового положения, ВТБ также намерен увеличить производственные мощности верфей ОСК, которые строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. В среднем ОСК каждый год сдавала 19–20 гражданских судов, а в 2023-м корпорация планировала передать заказчикам около 28 судов. Но Костин в колонке для РБК, опубликованной в апреле 2023 года, отмечал, что в условиях перестройки логистики нефтегазового экспорта на фоне международных санкций России предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов. «Способна ли находящаяся в федеральной собственности ОСК (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет», — рассуждал он.

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БАНК ВТБ ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ