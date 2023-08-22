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Правительство выдвинуло Костина и его первого зама в совет директоров ОСК

Правительство выдвинуло в совет директоров ОСК 13 человек, в том числе главу ВТБ Костина
Источник РБК ранее сообщал, что после передачи ОСК под управление ВТБ компанию возглавит первый зампред банка Андрей Пучков, а председателем совета директоров станет Андрей Костин
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство выдвинуло 13 человек, в том числе главу ВТБ Андрея Костина и его первого заместителя Андрея Пучкова, для избрания в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом говорится в сообщении кабмина.

Среди кандидатов также есть гендиректор акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Из прежнего состава, утвержденного в январе, в новый список не вошли председатель совета директоров ОСК, бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и гендиректор компании Алексей Рахманов.

10 августа президент Владимир Путин поддержал передачу ОСК в управление ВТБ. Источник РБК сообщал, что после этого Костин возглавит совет директоров ОСК вместо Полтавченко, а руководителем самой компании станет Пучков.



Пучков, который пришел в ВТБ в 2002 году, курирует непрофильный бизнес и проблемные активы банковской группы, он занимал руководящие позиции в банках, которые поглощал ВТБ. По словам источников РБК, он покинет банк в августе и «полностью сосредоточится на реализации задач ОСК».

Рахманов возглавляет ОСК с 2014 года, а до этого был замглавы Минпромторга, где курировал судостроение. В августе 2022 года Путин раскритиковал его за убыточные контракты корпорации, а год спустя на встрече с Костиным заявил, что к работе есть вопросы, требующие внимания и со стороны банка.

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что акции ОСК будут переданы в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет. По его словам, решение поспособствует стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга и «положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами». ВТБ также собирается увеличить производственные мощности верфей ОСК, которые строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Объединенная судостроительная корпорация ОСК правительство ВТБ Совет директоров Андрей Костин Андрей Пучков Алексей Рахманов
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