Путин поддержал передачу судостроительной корпорации ОСК в управление ВТБ

Компания ОСК будет передана в доверительное управление ВТБ на пять лет. В прошлом году Путин раскритиковал главу ОСК Рахманова за убыточные контракты. В колонке для РБК глава ВТБ Костин писал, что ОСК не справляется с вызовами

Андрей Костин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передается под управление банка ВТБ. О таком решении президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой банка Андреем Костиным. По словам главы государства, с соответствующей инициативой вышло правительство России, предложившее передать в управление ВТБ акции ОСК.

«Проблем много, вопросов много, но это работающая структура, набирающая темп этой работы. Я очень рассчитываю на то, что ваши специалисты справятся со всеми этими задачами», — сказал Путин, отметив необходимость особого внимания к вопросам финансового оздоровления ОСК и пообещав поддержку со стороны правительства.

«Спасибо за доверие. Команда готова, будем работать», — ответил Костин. Глава ВТБ сказал, что банк сотрудничает с судостроительной корпорацией с самого момента ее создания и знает все ее проблемы.

«Я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей. Там задач много стоит, особенно при нынешних условиях, но все они на мой взгляд решабельны», — добавил Костин.

После этого вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство вместе с другими федеральными органами власти подготовит проект постановления правительства о передаче акций ОСК. Они будут переданы в доверительное управление ПАО «Банк ВТБ» сроком на 5 лет, уточнил Мантуров.

«Принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами», — сказал вице-премьер. По его словам, таким образом собираются привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. «Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО «ОСК» как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий», — сказал Мантуров.

ОСК не будет менять форму собственности и обязательства по действующим контрактам, говорится в сообщении корпорации «в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов», поступившем в РБК. «Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса», — сообщили в ОСК.

После заявления Путин в ВТБ сообщили, что «любые действия со стороны ВТБ будут возможны после того, как правительством будет согласован порядок и реализована процедура передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ». В банке указали, что «корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга — безусловный приоритет».

Критика Путина в адрес ОСК

АО «Объединенная судостроительная корпорация» учреждена 21 марта 2007 года по указу президента России Владимира Путина. 100% акций ОСК (зарегистрирована в Санкт-Петербурге) находится в федеральной собственности.

Цели создания корпорации на тот момент — сохранение и развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, обеспечение безопасности и обороноспособности государства, концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов при реализации проектов строительства кораблей и подводных лодок для Военно-Морского Флота, а также развитие гражданского судостроения, освоение континентального шельфа и мирового рынка морских перевозок.

Главой компании является Алексей Рахманов, он занял этот пост ОСК в июне 2014 года. До этого Рахманов был замглавы Минпромторга. В августе 2022 года Путин раскритиковал Рахманова за заключенные убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. «Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м?», — сказал Путин, обращаясь к главе ОСК в ходе совещания по судостроению.

По итогам 2022 года консолидированная выручка ОСК по МСФО составила порядка 350 млрд руб. «Это несколько ниже, чем в 2021 году, на 8,7%, но в основном снижение связано с тем, что часть заказов была перенесена, а часть судов была передана с опозданием. Это произошло из-за срыва поставок комплектующего оборудования», — говорил Рахманов в минувшем июне в интервью «Интерфаксу». При этом ОСК получила убыток «порядка двух десятков миллиардов рублей, или примерно 6% от выручки». «Это неприятная для нас ситуация, но мы много обсуждали вопрос о том, что происходило, например, с рыболовецкими судами, и в чем была причина возникновения таких убытков», — сказал Рахманов.

В апреле 2023 года в колонке для РБК глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что в условиях перестройки логистики нефтегазового экспорта России предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов.

«Способна ли находящаяся в федеральной собственности ОСК (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет», — рассуждал Костин.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани, трудится около 95 тыс. человек. Верфи ОСК строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. В среднем ОСК каждый год сдавала 19-20 гражданских судов, но в 2023-м корпорация планирует передать заказчикам до 30 судов, говорил Рахманов.

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