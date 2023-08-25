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«Яндекс» переименовал «Практикум» за рубежом

«Яндекс» переименовал зарубежную часть сервиса «Практикум» в TripleTen
Смена названия произошла в июне 2023 года в рамках реструктуризации. Развивать международную структуру будет бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина
«Яндекс» YNDX ₽2 648,4 +1,71% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Версия образовательного сервиса «Яндекс.Практикум» для зарубежных рынков, Practicum, переименована в TripleTen, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс.Практикум» несколько лет параллельно развивается в России, странах СНГ и на некоторых других зарубежных рынках. Для последних давно существовали отдельные юрлицо и самостоятельная команда, а сервис оказывался под брендом Practicum. В июне 2023 он был переименован в Triple Ten», — сказано в сообщении.

Переименование состоялось в рамках раздела активов на российские и зарубежные, пояснили два источника Forbes. Еще один собеседник издания объяснил переименование «частью подготовки к разделению». По сведениям Forbes, курсы на русском языке останутся у «Яндекса», курсы на английском и других языках — за иностранной структурой. Этот же источник рассказал, что развивать международную структуру будет Елена Бунина — бывший генеральный директор российского «Яндекса», которая в 2022-м покинула свою должность и уехала из страны. В апреле Бунина рассказывала проекту T-Invariant, что работает в Тель-Авиве «в той части компании, которой предстоит ребрендинг», и вместе с ней переехала международная часть Practicum.

О смене названия компания рассказала 14 июня. «В дальнейшем мы будем известны как TripleTen, вдохновленные двоичным кодом 101010. Почему 101010? В двоичном формате TripleTen (101010) равно 42, что является «ответом на главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального» согласно «Автостопом по галактике». (Мы же говорили вам, что мы ботаны!)», — говорилось в сообщении. Компания отметила, что новое символизирует «новую эру».

«Яндекс» начал изучать возможности реорганизации и выделения российского бизнеса в отдельное юридическое лицо после начала военных действий на Украине. В конце ноября 2022 года компания заявила, что совет директоров нидерландской Yandex N.V. (головная структура для компаний «Яндекса») рассматривает возможность изменения структуры владения и управления компанией.

Как рассказывали в марте источники РБК, один из вариантов подразумевает, что Yandex N.V. может учредить российскую структуру и будет владеть 100% в ней. В ее рамках создадут фонд менеджеров, который на пять лет получит от голландской компании управление российским бизнесом (без передачи пакета акций, только права голосования), а Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока». Также обсуждалась возможность выплаты в адрес голландской компании суммы в размере $300–400 млн.

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В августе «Интерфакс» обратил внимание, что Yandex N.V. начала размещать в LinkedIn вакансии для международного бизнеса под новым названием, которое пока не анонсировалось. Рабочее название проекта реструктуризации — Project LEFT.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Яндекс переименование реструктуризация Yandex Елена Бунина
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