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«Интерфакс» узнал о перезапуске Yandex N.V. под новым брендом за рубежом

«Интерфакс»: Yandex N.V. планирует перезапуск под новым брендом в начале 2024 года
В соцсети LinkedIn появились вакансии головной структуры «Яндекса», в которым сказано, что она планирует создать новую компанию — возможного «ведущего игрока на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке» в 2024 году
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Нидерландская Yandex N.V. — холдинговая компания «Яндекса» — начала публиковать в LinkedIn (заблокирован в России с 2016 года) вакансии, из описания которых следует, что международный бизнес структуры планируется перезапустить под новым названием, передает «Интерфакс».

«В рамках текущего переходного процесса, известного как Project LEFT, мы создаем новую компанию, которая намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в описании вакансии специалиста по документообороту. В описаниях нескольких вакансий, размещенных на LinkedIn, говорится, что запуск обновленной компании намечен на начало 2024 года.

Как уточнил источник «Интерфакса», Project LEFT — это рабочее название самого проекта корпоративной реструктуризации. Название будущей компании пока не анонсировали, добавил он.

В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев.

Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, менеджеры и сотрудники компании (6,6%). В июле 2022 года по решению Аркадия Воложа его семейный траст передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании: он голосует акциями только согласно их рекомендациям. 

Волож 10 августа выступил против военных действий на Украине.

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«Яндекс» работает не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане и Турции, некоторые сервисы компании доступны также в других странах (например, такси «Яндекс Go»). Всего у нее более 30 офисов по всему миру. С 2011 года акции компании торговались на американской бирже NASDAQ, но с февраля прошлого года торги были приостановлены, в марте этого года биржа объявила об их делистинге.

После начала спецоперации на Украине компания стала изучать возможности реорганизации и выделения российского бизнеса в отдельное юридическое лицо.

Источники РБК в марте рассказали о рассматриваемых вариантах реструктуризации. Согласно их данным, Yandex N.V. может учредить российскую структуру и будет владеть 100% в ней. На нее перенесут механизм «золотой акции», которой владеет Фонд общественных интересов (позволяет блокировать крупные сделки с бумагами компании, согласовывает вопросы управления интеллектуальной собственностью и т.д.). В рамках новой российской структуры создадут фонд менеджеров, который на пять лет получит от голландской компании управление российским бизнесом (без передачи пакета акций, только права голосования), а Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока». Также обсуждается возможность выплаты в адрес голландской компании суммы в размере $300–400 млн.

Следующий этап реорганизации, согласно этому сценарию, предусматривает возможность продажи 51% «российского Яндекса» инвесторам, 49% сохранит Yandex N.V. Предполагаемая цена продаваемой доли — примерно $4 млрд с оценкой всего бизнеса на уровне $8 млрд.

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