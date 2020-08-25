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Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России

Семья Ротенбергов возглавляла рейтинг самых богатых семей России в 2014 году, спустя шесть лет она вновь вернулась на первое место. Этому поспособствовала сделка по продаже «Стройгазмонтажа», основного подрядчика Крымского моста
Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Семья Ротенбергов является самой богатой в России по подсчетам Forbes. Ее совокупное состояние журнал оценил в $5,45 млрд.

При оценке состояния журнал учитывал четырех человек — Аркадия Ротенберга, его младшего брата Бориса, а также сына и дочь Аркадия — Игоря и Лилию. За год состояние семьи увеличилось на $270 млн.

  • Состояние 68-летнего Аркадия Ротенберга Forbes оценивает в $2,9 млрд. Сейчас он является председателем правления Федерации хоккея России, генеральный директор фонда «СКД «Явара-Нева». Ротенберг — основатель и бывший владелец компании «Стройгазмонтаж», которая была генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. В ноябре 2019 года он продал ее «Стройинвестхолдингу». Именно эту сделку Forbes называет основной причиной увеличения состояния семьи.
  • Состояние младшего брата, 63-летнего Бориса, Forbes оценил в $1,1 млрд. Борис Ротенберг — член совета директоров СМП Банка.
  • В $950 млн Forbes оценил состояние 47-летнего Игоря Ротенберга. Сын Аркадия Ротенберга — основной владелец компании «Газпром бурение». Также ему принадлежит 23,5% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей, доля в ТРЦ «Авиапарк» и пакет акций «ТЭК-Мосэнерго».
  • 42-летняя Лилия Ротенберг владеет состоянием в $500 млн. Ей принадлежат 33,3% в девелоперской компании TPS Real Estate. Эту долю ей передал брат Игорь за несколько дней до введения против него санкций США в апреле 2018 года.

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Политика
Аркадий и Борис Ротенберг

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг
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