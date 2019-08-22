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Бизнес ,  
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«Дочка» «Газпрома» купит бурового подрядчика у Ротенбергов за ₽47 млрд
«Дочка» «Газпрома» обсуждает возможность покупки у Игоря Ротенберга с партнерами подрядчика «Газпром бурение» за 47 млрд руб. На старте переговоров продавцы рассчитывали получить вдвое больше, утверждают источники РБК

«Газстройпром» (его крупнейший акционер — «Газпром») и владельцы буровой компании «Газпром бурение» во главе с Игорем Ротенбергом предварительно согласовали сумму сделки, предполагающей, что «дочка» «Газпрома» получит контроль над его главным буровым подрядчиком. Об этом РБК рассказали источник в структурах «Газпрома» и собеседник, близкий к продавцам.

По словам источника в структурах «Газпрома», изначально продавцы просили за 100% «Газпром бурение» около 100 млрд руб., но по итогам переговоров акционеры подрядчика согласились продать его за 47 млрд руб. Знакомый продавцов подтвердил РБК сумму выкупа. По его словам, закрытие сделки ожидается осенью. Структуры Ротенберга приобрели компанию в 2011 году за 4,1 млрд руб.

Официальный представитель «Газпром бурения» сообщил РБК, что сумма инвестиций в развитие компании с момента ее приобретения в 2011 году Аркадием Ротенбергом (в 2014 году он передал контроль над компанией своему сыну Игорю после введения санкций США и ЕС) составила 40 млрд руб., включая вложения в покупку и ремонт бурового оборудования. По его словам, 34 буровых установки компании работают на заказах, не связанных с контрактами «Газпрома».

Источник РБК, близкий к «Газпром бурению», пояснил РБК, что Ротенберги приобретали «Газпром бурение» с убытками и долгами по налогам, а продают прибыльный перспективный актив. Накануне продажи компании в 2010 году его чистый убыток составлял 2,8 млрд руб., налоговые долги и пени — 4 млрд руб. Выручка «Газпром бурения» в 2018 году составила 79 млрд руб., чистая прибыль — 9 млрд руб. С 2011 года компания выплатила акционерам 25 млрд руб. дивидендов, из них рекордные 7,5 млрд руб. — в 2018 году, следует из данных СПАРК и «Интерфакса». «Акционеры вкладывали чистую прибыль компании в развитие, в противном случае дивиденды были бы на порядок выше 25 млрд руб.», — отметил собеседник РБК. По его словам, прогнозная прибыль «Газпром бурения» в 2019 году составит около 20 млрд руб.

Сейчас мажоритарным акционером «Газпром бурения» является Игорь Ротенберг, ему принадлежит 78,8% акций компании. Еще 16,3% — у ЗПИФ «Оскар», 5% — у Александра Замятина, давнего партнера Игоря Снегурова, совладельца еще одного крупного подрядчика «Газпрома» и РЖД — группы ВИС. Представитель семьи Ротенбергов и глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов отказались комментировать сумму сделки и переговоры о продаже актива.

Главный актив буровой компании — это станки, сказал РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По данным сайта «Газпром бурение», компания владеет 118 буровыми установками мощностью от менее 250 т до 450 т каждая. «Средства, которые остались в компании и были потрачены на покупку оборудования, действительно должны увеличить ее стоимость, за вычетом объема долга, так как часть станков могла приобретаться на заемные средства или в лизинг», — сказал он.

Директор по разведке и добыче нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков оценивает средний показатель EBITDA «Газпром бурения» за 2016–2018 годы примерно в 8,1 млрд руб. «На конец 2018 года чистые активы «Газпром бурения» составляли около 30 млрд руб. Таким образом, по нашей предварительной оценке, стоимость «Газпром бурения» может составлять 30–40 млрд руб. с учетом долга», — сказал он, добавив, что продавцы могут также рассчитывать на премию за продажу контроля.

По словам Маринченко, в составе «Газстройпрома» «Газпром бурение», вероятно, будет работать с внешними заказчиками по остаточному принципу. Сейчас 95% выручки компании формируется заказами структур «Газпрома», добавил Клубков. «Приобретение компании «Газстройпромом», по сути, является процессом обратной консолидации компании в периметр «Газпрома», что может сделать маловероятным развитие геологоразведочного бизнеса подрядчика за периметром газовой монополии», — сказал эксперт.

У «Газпрома» сейчас 49% «Газстройпрома», остальное — у структур, близких к Газпромбанку, и физических лиц. «Газпром» создает «эффективный механизм контроля за инвестиционно-строительным циклом», говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер в конце июня.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Газпром бурение, ПАО Газпром, поглощение, покупка
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