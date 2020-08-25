Богатейшие российские семьи 2020 года по версии Forbes. Фотогалерея

Российский Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших кланов страны. Редакция отмечает, что несмотря на падение рынка на фоне пандемии, совокупное состояние участников списка выросло на $1,5 млрд и составило $26,8 млрд. Впервые за шесть лет на первую строчку вернулись Ротенберги. Кто еще вошел в список десяти богатейших семей — в обзоре РБК