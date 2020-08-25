Богатейшие российские семьи 2020 года по версии Forbes. Фотогалерея
Российский Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших кланов страны. Редакция отмечает, что несмотря на падение рынка на фоне пандемии, совокупное состояние участников списка выросло на $1,5 млрд и составило $26,8 млрд. Впервые за шесть лет на первую строчку вернулись Ротенберги. Кто еще вошел в список десяти богатейших семей — в обзоре РБК
Общее состояние: $5,45 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Аркадий Ротенберг ($2,9 млрд, гендиректор фонда «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева»)
Члены семьи: брат Борис Ротенберг ($1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка), сын Игорь Ротенберг ($950 млн, основной собственник компании «Газпром Бурение»), дочь Лилия Ротенберг ($500 млн, совладелец девелоперской компании TPS Real Estate)
Место в рейтинге 2019 года: 2-е
Общее состояние: $5,1 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Андрей Гурьев ($4,7 млрд, зампред совета директоров производителя удобрений «Фосагро»)
Члены семьи: жена Евгения Гурьева ($400 млн, совладелец «Фосагро»), сын Андрей Гурьев (глава правления, гендиректор «Фосагро»), дочь Юлия Гурьева-Мотлохов (учредитель Благотворительного фонда Андрея Гурьева)
Место в рейтинге 2019 года: впервые в рейтинге
Общее состояние: $3,2 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Михаил Гуцериев ($2 млрд, глава советов директоров промышленно-финансовой группы «Сафмар» и компании «Русснефть»)
Члены семьи: сын Саид Гуцериев ($930 млн, гендиректор нефтяной компании «Фортеинвест», член совета директоров группы «Сафмар»), брат Саит-Салам Гуцериев ($250 млн, гендиректор девелоперской «Корпорации А.Н.Д.»)
Место в рейтинге 2019 года: 1-е
Общее состояние: $2,85 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Айрат Шаймиев ($1,4 млрд, гендиректор компании «Татавтодор»)
Член семьи: брат Радик Шаймиев ($1,4 млрд, член совета директоров нефтехимического холдинга ТАИФ), сын Тимур Шаймиев ($40 млн, генеральный директор управляющей компании «Гранат-Стан Групп»)
Место в рейтинге 2019 года: 3-е
Общее состояние: $2,3 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Владимир Евтушенков ($2,2 млрд, председатель совета директоров инвестиционной АФК «Система»)
Члены семьи: сын Феликс Евтушенков ($75 млн, председатель совета директоров ПАО «МТС», член совета директоров АФК «Система»)
Место в рейтинге 2019 года: 5-е
Общее состояние: $1,9 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Муса Бажаев ($840 млн, президент «Группы Альянс»)
Члены семьи: племянник Дени Бажаев ($840 млн, совладелец «Группы Альянс»), брат Мавлит Бажаев ($225 млн, совладелец «Группы Полис»)
Место в рейтинге 2019 года: 9-е
Общее состояние: $1,8 млрд
Члены семьи: Мегдет Рахимкулов (член совета директоров управляющей компании Kafijat), сыновья Тимур и Руслан Рахимкуловы (по $900 млн, совладельцы Kafijat)
Место в рейтинге 2019 года: 6-е
Общее состояние: $1,7 млрд
Члены семьи: братья Николай и Сергей Саркисовы (по $840 млн, совладельцы группы РЕСО)
Место в рейтинге 2019 года: 7-8-е
Общее состояние: $1,35 млрд
Члены семьи: братья Александр (председатель совета директоров агропромышленного холдинга «Мираторг») и Виктор (президент «Мираторга») Линники (по $675 млн)
Место в рейтинге 2019 года: 7-8-е
Общее состояние: $1,1 млрд
Обладатель крупнейшего капитала: Лидия Михайлова ($400 млн, совладелица агропромышленной группы «Черкизово»)
Члены семьи: сыновья Сергей (генеральный директор группы «Черкизово») и Евгений (председатель совета директоров «Черкизово») Михайловы (по $350 млн), племянница Людмила Михайлова ($5 млн, финансовый директор «Черкизово»)
Место в рейтинге 2019 года: 10-е