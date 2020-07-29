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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Согласно выводам членов сената, связанные с Ротенбергами компании после введения против бизнесменов санкций продолжали совершать сделки на арт-рынке. Представитель Аркадия Ротенберга заявил, что все сделки были законными
Аркадий и Борис Ротенберг
Аркадий и Борис Ротенберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

В докладе, подводящем итоги двухлетнего расследования, говорится, что арт-рынок США не регулируется нормами законодательства о борьбе с отмыванием денег. В результате многомиллионные сделки здесь могут вполне проводиться в интересах людей, включенных ранее в санкционный список.

Авторы доклада считают, что именно такие сделки проводил в интересах компаний Ротенбергов московский арт-консультант гражданин США Григорий Бальцер. По данным сенаторов, с мая по ноябрь 2014 года, то есть уже после внесения Аркадия и Бориса Ротенбергов в санкционный список США, Бальцер предположительно приобрел на деньги связанных с бизнесменами компаний произведения искусства на общую сумму $18 млн, в том числе картину Рене Магритта La Poitrine стоимостью $7,5 млн.

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Во время церемонии инаугурации 7 мая Владимир Путин прошел из своего кабинета до выхода из Сенатского дворца Кремля. Стены коридора украшают работы художника Сергея Андрияки, которые появились здесь в 2013 году, сменив пейзажи из собраний Русского музея и Государственной Третьяковской галереи. <p>Сергей Андрияка рассказал РБК, что &laquo;в общей сложности на втором и третьем этаже администрации находится около 160 картин&raquo;. По его словам, в приемной президента висит &laquo;Храм Василия Блаженного&raquo; его кисти: &laquo;Картина была написана специально [для администрации президента]. На ней изображен зимний храм в сумерках, падает снег&raquo;.</p>

Согласно выводам сенаторов, связанные с Ротенбергами компании уже после введения санкций совершили сделок (в том числе с произведениями искусства) более чем на $91 млн. Кроме того, почти $122 млн было выведено в Россию между 16 марта 2014 года, когда президент США Барак Обама анонсировал введение санкций, и 20 марта, когда Ротенберги были внесены в санкционный список, говорится в докладе.

«Арт-индустрия сейчас работает под покровом секретности, что позволяет консультантам представлять продавцов и покупателей, скрывая как их личности, так и источник средств. Это создает условия для отмывания денег и уклонения от санкций», — прокомментировал итоги председатель подкомитета, сенатор-республиканец Роб Портман.

«Совершенно неприемлемо то, что правила, разработанные для предотвращения отмывания денег, не применяются тогда, когда кто-то приобретает произведение искусства стоимостью в несколько миллионов долларов. <...>. Неспособность закрыть столь очевидные лазейки делает санкции США — важный инструмент национальной безопасности — куда менее эффективными, чем они могли бы быть», — поддержал его второй автор доклада сенатор-демократ Том Карпер.

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Оба сенатора считают необходимым:

  • ужесточить законодательство об отмывании денег, распространив его нормы на арт-рынок;
  • обеспечить сбор данных о бенефициарах компаний, ведущих бизнес в США;
  • исключить появление окон между объявлением о санкциях и их введением;
  • при введении санкций про того или иного лица распространять их и на его ближайших родственников;
  • снизить или отменить порог владения для введения санкций против компаний, совладельцами которых являются лица, ранее включенные в санкционный список.

Кроме того, сенаторы считают, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) должно издать подробную инструкцию для аукционных домов и арт-дилеров, разъяснив тем, какие именно шаги они должны принимать для того, чтобы убедиться, что не имеют дела с попавшим под санкции лицом.

«Я понимаю, что аукционные дома и дилеры не всегда хотят знать, кому они продают, так как это помогает им зарабатывать, но мы заинтересованы в обеспечении национальной безопасности, в том, чтобы санкции работали», — пояснил Портман газете Wall Street Journal (WSJ).

Бальцер через своего юриста сообщил WSJ, что не совершал покупок в интересах Ротенбергов. Юрист добавил, что расследование конгрессменов нанесло ущерб бизнесу его клиента.

Представитель Аркадия Ротенберга заявил РБК, что бизнесмены никогда не прибегали к отмыванию денег и не пытались уклониться от санкций, в том числе с помощью сделок на арт-рынке. «Все сделки с произведениями искусства, совершавшиеся членами семьи Ротенбергов или от их имени, всегда осуществлялись открыто, исключительно в законных и личных целях и на рыночных условиях», — заявил представитель Ротенбергов.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Сенат США, антироссийские санкции, Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг, США ..., Sotheby’s
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