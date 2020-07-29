В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Согласно выводам членов сената, связанные с Ротенбергами компании после введения против бизнесменов санкций продолжали совершать сделки на арт-рынке. Представитель Аркадия Ротенберга заявил, что все сделки были законными

Аркадий и Борис Ротенберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

В докладе, подводящем итоги двухлетнего расследования, говорится, что арт-рынок США не регулируется нормами законодательства о борьбе с отмыванием денег. В результате многомиллионные сделки здесь могут вполне проводиться в интересах людей, включенных ранее в санкционный список.

Авторы доклада считают, что именно такие сделки проводил в интересах компаний Ротенбергов московский арт-консультант гражданин США Григорий Бальцер. По данным сенаторов, с мая по ноябрь 2014 года, то есть уже после внесения Аркадия и Бориса Ротенбергов в санкционный список США, Бальцер предположительно приобрел на деньги связанных с бизнесменами компаний произведения искусства на общую сумму $18 млн, в том числе картину Рене Магритта La Poitrine стоимостью $7,5 млн.

Согласно выводам сенаторов, связанные с Ротенбергами компании уже после введения санкций совершили сделок (в том числе с произведениями искусства) более чем на $91 млн. Кроме того, почти $122 млн было выведено в Россию между 16 марта 2014 года, когда президент США Барак Обама анонсировал введение санкций, и 20 марта, когда Ротенберги были внесены в санкционный список, говорится в докладе.