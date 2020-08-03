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Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»

Новый подрядчик «Газпрома» — «Русгазбурение» — привлекал кредиты под гарантии и поручительства от «Газпром бурение» Игоря Ротенберга. Сама семья Ротенбергов выходит из газового подрядного бизнеса
Газпром GAZP ₽182,56 -0,02% Купить
Фото: Олег Давыдов / ТАСС
Фото: Олег Давыдов / ТАСС

Новый крупный подрядчик «Газпрома» — «Русгазбурение» (РГБ), появившийся на рынке два года назад, развивает бизнес при поддержке компании «Газпром бурение». Последняя принадлежит сыну Аркадия Ротенберга — Игорю и его партнерам. Это следует из аудиторских заключений о финансовых отчетностях компаний и их «дочек» за 2019 год, опубликованных ФНС, которые изучил РБК. «Но никто из Ротенбергов ни прямо, ни косвенно никогда не являлся и не является акционером РГБ», — пояснил РБК представитель Игоря Ротенберга.

Чем компания Ротенберга помогает новому подрядчику монополии — разбирался РБК.

Как появился новый подрядчик «Газпрома»

Будущий основатель «Русгазбурение» Илькам Мухаметшин около десяти лет проработал на разных должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, больше двух лет — региональным директором по России и СНГ норвежской Resman, поставщика услуг для нефтегазовых компаний. В августе 2018 года он создал РГБ, а в конце 2019-го владельцем компании стала гонконгская Drilling Management Solutions. Ее бенефициар — Мухаметшин, говорится в отчетности «Русгазбурение».

С момента создания бизнес «Русгазбурение» стремительно рос: если в 2018-м выручка составила 1,4 млрд руб., то в 2019-м — уже 9,3 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности РГБ за 2019 год. Компания получила подряды на пяти месторождениях «Газпрома», следует из отчетности, в том числе на Южно-Русском, которое монополия разрабатывает вместе с Wintershall Dea и OMV, а также на участке НОВАТЭКа. Весной 2020 года «Русгазбурение» попала в список системообразующих предприятий.

Чем структура Ротенберга помогала конкуренту

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Бизнес
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

«Газпром бурение» помогала компании Мухаметшина привлекать финансирование на развитие, следует из отчета РГБ: например, в 2018–2019 годах она поручилась за «Русгазбурение» перед кредиторами и заемщиками примерно на 8 млрд руб., в том числе по долгосрочному кредиту от Газпромбанка на 6 млрд руб. (срок погашения — 2026 год) перед «Севернефтегазпромом» (совместное предприятие «Газпрома», Wintershall Dea и OMV), компанией Schlumberger и перед собственной «дочкой».

Кроме того, «Газпром бурение» выдала независимые гарантии и поручительства примерно на 7 млрд руб. за «Русгазбурение» по договору с лизинговой «дочкой» ВТБ — «ФинансБизнесГрупп». У этой компании «Русгазбурение» взяла в лизинг 11 буровых установок и другую технику на 2,9 млрд руб., для того чтобы затем сдать в аренду, говорится в отчетности подрядчика. Всю технику, а также другие установки и легковые машины «Русгазбурение» сдала в аренду «Газпром бурение». Выручка от сдачи оборудования в аренду за год составила 500 млн руб.

«Газпром бурение» не финансировала создание РГБ, подчеркивает источник, близкий к «Газпром бурение». «РГБ сдает «Газпром бурение» несколько буровых по рыночным ценам на условиях конкурса», — добавил он.

Есть пересечение между компаниями и на уровне менеджмента. Исполнительный директор «Русгазбурение» Сергей Доронин входит в совет директоров «Подзембургаза» (61,24% которой у «Газпром бурение», 16,97% — у «Газпрома», владельцы оставшихся акций не раскрываются). Но РГБ ни прямо, ни косвенно не является владельцем «Подзембургаза», говорит источник, близкий к «Газпром бурение». Чьи интересы представляет Доронин, он не сказал.

Как «Русгазбурение» покупала активы

В сентябре 2019-го «Русгазбурение» приобрела активы у «Газпром бурение» и ее партнеров: 100% «Центра цементирования скважин» (ЦЦС) и 49% «Управления технологического транспорта и спецтехники — Бурсервис» («УТТиСТ Бурсервис», строит дороги, площадки для обустройства месторождений, перевозит грузы и т.д.).

Обычно нефтесервисные и буровые компании оцениваются в одну годовую выручку, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Выручка ЦЦС за последние пять лет составляла 2–3 млрд руб. в год, но «Русгазбурение» купила компанию лишь за 880 млн руб., говорится в отчетности подрядчика. И уже в следующем месяце вернула себе почти половину потраченных денег: ЦЦС выплатила новому собственнику дивиденды на 351 млн руб. (за минусом налогов).

Выручка «УТТиТС Бурения» (51% — у «Газпром бурение», 49% с 2013 года было у «Анод-Газ» и «Химсервисхолдинг») за последние пять лет составляла 4,6–9,6 млрд руб. в год. «Русгазбурение» выкупила 49% этой компании у партнеров «Газпром бурение» за 787 млн руб., следует из отчетностей продавцов. В этом же году компания получила 362 млн руб. дивидендов от этого подрядчика. В рамках этих сделок оба актива выглядят недооцененными, заключает Суверов.

«Газпром бурение» продала ЦЦС, потому что он требовал серьезных финансовых вливаний, объясняет источник, близкий к «Газпром бурение». По его словам, сделка для компании была выгодной. Другие дочерние предприятия «Газпром бурение» продавать не планирует.

Как «Газпром» консолидирует подрядчиков

Аркадий Ротенберг купил «Газпром бурение» у монополии в 2011 году за 4 млрд руб., а в 2014 году, попав под западные санкции, продал своему сыну Игорю (78,7%) и брату Борису (16,3%). В 2018 году Игорь Ротенберг и «Газпром бурение» также оказались под санкциями США. Теперь подрядчика решил выкупить «Газпром» за 47–58 млрд руб., говорили источники РБК.

«Газпром» может выкупить «Газпром бурение» не напрямую, а через другие структуры, чтобы исключить риск санкций, объясняет источник РБК, близкий к монополии, не уточняя деталей. Например, Аркадий Ротенберг в конце 2019 года продал крупнейшего подрядчика монополии «Стройгазмонтаж» компании «Стройинвестхолдинг», формально не связанной с «Газпромом». Но деньги на сделку (75 млрд руб.) покупателю одолжила «дочка» «Газпрома» «Газстройпром» (ГСП), следует из их отчетов.

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Бизнес
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Именно ГСП в итоге должна стать владельцем подрядчиков монополии, рассказывали источники РБК. Впервые официально «Газпром» признал планы по консолидации подрядчиков на базе этой «дочки» в феврале 2020 года — в меморандуме к размещению еврооблигаций. Но конкретные компании в нем не раскрывались. Гендиректор «Газпром бурение» Дамир Валеев уже с зимы совмещает эту должность с постом заместителя главы ГСП, сказали РБК два источника, близких к «Газстройпрому».

Смена собственников подрядчиков позволит «Газпрому» снять риски, чтобы монополию нельзя было заподозрить в финансировании санкционных компаний, говорил РБК юрист адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.

Как Ротенберг отказался от партнерства с «Газпромом»

«Русгазбурение» не первая компания, взаимодействовавшая со структурами Ротенбергов, но не принадлежащая им, которая успешно строит бизнес в партнерстве с «Газпромом». Например, это удается «Русгаздобыче».

В 2016 году Аркадий Ротенберг продал долю в «Национальной газовой группе» (НГГ) партнеру и члену совета директоров СМП-банка Артему Оболенскому (этот банк контролируют Аркадий и Борис Ротенберги). Затем Ротенберг передал НГГ 99% «Русгаздобычи». Бизнесмен объяснил продажу «возросшей загруженностью» на других крупных бизнес-проектах.

К этому моменту «Русгзадобыча» уже договорилась с «Газпромом» о партнерстве по совместной разработке газовых месторождений, а затем получила подряд монополии на обустройство Киринского месторождения на шельфе Сахалина стоимостью 51 млрд руб. К тому же в 2019 году стало известно, что «Газпром» и «Русгаздобыча» построят в Усть-Луге газоперерабатывающий и газохимический комплексы стоимостью 2,4 трлн руб. Пока среди заявленных кредиторов проекта — «Газпром» и российские госбанки. «Дочка» «Русгаздобычи» в 2019 году уже привлекла около 110 млрд руб. у ВЭБа.

Представитель Ротенберга неоднократно подчеркивал, что бизнесмен не имеет отношения к «Русгаздобыче».

Авторы: Алина Фадеева, Светлана Бурмистрова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: санкции, Игорь Ротенберг, Аркадий Ротенберг, «Газпром»
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