«Коммерсантъ» узнал о проблемах с клавиатурами без российской раскладки

В России увеличивается доля клавиатур без российской раскладки из-за ввоза продукции из других стран по параллельному импорту, стоимость гравировки составляет 1,5-2 тыс. руб. Услуга грозит прекращением гарантийного обслуживания

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Импорт в Россию ноутбуков и клавиатур без российской раскладки может вырасти к концу года на 10% из-за механизма параллельного импорта, сообщил «Коммерсанту» глава направления «Ноутбуки и ПК» оптового ИТ-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев.

Такая ситуация уже стала причиной трудностей при выполнении госконтрактов, рассказал собеседник издания в правительстве. Он пояснил, что проблемы возникают при реализации контрактов по поставке в ведомства автоматизированных рабочих мест (АРМ, включает в себя системный блок, монитор и периферийное оборудование), так как подрядчик не может поставить АРМ без клавиатуры, но и только с английской раскладкой тоже не может. Источник газеты добавил, что «поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой».

В случае если ноутбуки или клавиатуры предназначаются для российского рынка или стран ЕАЭС (Казахстан, Армения, Белоруссия и другие), то продукция имеет российскую раскладку, сообщили в Минпромторге, указав на возможность нанести гравировку с нужной раскладкой уже в России. По данным министерства, стоимость такой услуги невысока и «цена конечной продукции останется практически неизменной».

Средняя цена гравировки — 1,5–2 тыс. руб, однако в некоторых случаях для ее нанесения необходимо вынимать клавиатуру, что грозит прекращением гарантийного обслуживания производителем, сообщил источник газеты в крупном производителе ноутбуков. Спрос на эту услугу увеличился в полтора-два раза по сравнению с показателями февраля, рассказал управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов. По его словам, прежде основная часть отдаваемой на русификацию техники привозилась из Европы и США, в этом году — из Турции и ОАЭ.

Некоторые ретейлеры планируют наносить гравировка своими силами, однако как это будет организовано — пока не ясно, отметил в беседе с газетой исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов. Тарасов указал: для ее нанесения необходимо вскрыть упаковку, что станет для продаж «большим минусом»: покупатели не готовы приобретать продукцию со вскрытой коробкой.

Собеседник издания на рынке рассказал о проработке ретейлерами нескольких сценариев — изучается возможность наносить гравировку на технику до продажи конечному потребителю, бесплатно после продажи, либо класть в комплект с товаром наклейки с русскими буквами.

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Механизм параллельного импорта предполагает возможность ввозить в Россию продукцию через третью страны без соответствующего разрешения правообладателя. В конце марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которое снимало ответственность за такие сделки. Минпромторг подчеркивал: механизм параллельного импорта будет применятся лишь к продукции тех компаний, которые приостановили или прекратили работу в России.

В первоначальный перечень вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь. Позднее туда попали Lego, Siemens, BMW. В начале июля из списка исключили продукцию брендов Duracell (батарейки), Merries (подгузники) и Wilo (насосы), которые продолжают поставки в страну, и другие бренды, которые продолжили поставки на российский рынок. Параллельный импорт по ряду товаров будет в скором времени отменен, предупредил глава Минпромторга Денис Мантуров. Это произойдет, когда министерство сочтет, что «у нас есть достаточно российской продукции», указал он.

Сложная электроника (смартфоны, ноутбуки, компьютеры и бытовая техника), ввезенная в Россию по параллельному импорту, получит годовую гарантию от ретейлеров из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS).