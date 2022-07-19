В АКИТ анонсировали годовую гарантию на электронику по «серому» импорту

Гарантию ретейлеры будут давать добровольно, подписывая договоры с сервисными центрами, срок составит один год. Однако в российском Союзе потребителей допустили, что ее стоимость могут включить в цену товара для потребителя

Ритейлеры из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS) решили дать покупателям гарантию при покупке сложной электроники сроком на один год, сообщил газете «Известия» президент ассоциации Артем Соколов.

По его словам, речь идет в первую очередь о смартфонах, ноутбуках, компьютерах и бытовой технике. Все товары должны быть ввезены в страну с помощью механизма параллельного импорта, либо компания должна сама их закупить.

Раньше гарантии на товар давали производители, однако устройства ушедших производителей некоторые ретейлеры начали продавать без гарантий. По словам Соколова, выдача гарантии продавцом - это право, а не обязанность, которое он реализует по собственному усмотрению. Причем минимальный срок гарантии в законе о параллельном импорте пока не прописан, заметил глава АКИТ.

Сейчас торговые сети, которые решат дать гарантии покупателям, должны будут подписывать договоры с сервисными центрами, прежде работавшими с производителями. По ним сервисы смогут принимать устройства в ремонт, де-юре платить за него будет ретейлер. Однако председатель Союза потребителей России Петр Шелищ пояснил изданию, что фактически эту сумму будут закладывать в конечную стоимость техники, которую оплачивает покупатель.

Власти разрешили ретейлерам использовать механизм параллельного импорта после того, как зарубежные компании ушли из России или прекратили поставки в страну на фоне спецоперации на Украине. Закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, снимает ответственность за импорт востребованных иностранных товаров, их перечень формирует Минпромторг. В него входит продукция таких производителей электроники, как Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens и других.