Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи

В феврале, вскоре после достигнутых договоренностей о продаже российского бизнеса, компания говорила, что не собирается проводить делистинг акций с Мосбиржи. Решение изменили в связи с санкциями США против торговой площадки

Фото: Solidcore Resources

Горнодобывающая компания Polymetal International, которая в июне сменила название на Solidcore Resources, подала заявку на делистинг акций (тикер POLY) c Московской биржи. Весной компания закрыла сделку по продаже российского бизнеса.

Решение принято в связи с санкциями Минфина США против торговой площадки: эти меры, а также «полное ограничение в правах для акционеров компании на Мосбирже делают дальнейший листинг нецелесообразным».

«Компания просит биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года. В случае одобрения заявки биржа объявит окончательную дату делистинга, которая может отличаться от указанной выше», — говорится в сообщении. Акционеров призвали поучаствовать в предложении по обмену акций на новые, выпущенные на биржеAstana International Exchange (AIX) в Казахстане.

Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса Бизнес

Polymetal после начала военных действий на Украине и первых западных санкций против Москвы объявил, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию лица, связанного с Россией». Летом 2022 года компания сообщила о реструктуризации бизнеса путем раздела своих российских и казахстанских активов и перерегистрации головного холдинга с острова Джерси в юрисдикцию Казахстана.

Когда российский «Полиметалл» попал под американские санкции, главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок покинули руководящие посты в российской «дочке».

В середине февраля 2024-го Polymetal договорился о продаже российского бизнеса компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова. Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг.

Вскоре после этого Мосбиржа объявила, что акции Polymetal переведены из первого уровня листинга в третий. Тогда компания говорила, что не собирается инициировать делистинг с площадки.