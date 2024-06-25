Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи
Горнодобывающая компания Polymetal International, которая в июне сменила название на Solidcore Resources, подала заявку на делистинг акций (тикер POLY) c Московской биржи. Весной компания закрыла сделку по продаже российского бизнеса.
Решение принято в связи с санкциями Минфина США против торговой площадки: эти меры, а также «полное ограничение в правах для акционеров компании на Мосбирже делают дальнейший листинг нецелесообразным».
«Компания просит биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года. В случае одобрения заявки биржа объявит окончательную дату делистинга, которая может отличаться от указанной выше», — говорится в сообщении. Акционеров призвали поучаствовать в предложении по обмену акций на новые, выпущенные на биржеAstana International Exchange (AIX) в Казахстане.
Polymetal после начала военных действий на Украине и первых западных санкций против Москвы объявил, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию лица, связанного с Россией». Летом 2022 года компания сообщила о реструктуризации бизнеса путем раздела своих российских и казахстанских активов и перерегистрации головного холдинга с острова Джерси в юрисдикцию Казахстана.
Когда российский «Полиметалл» попал под американские санкции, главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок покинули руководящие посты в российской «дочке».
В середине февраля 2024-го Polymetal договорился о продаже российского бизнеса компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова. Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг.
Вскоре после этого Мосбиржа объявила, что акции Polymetal переведены из первого уровня листинга в третий. Тогда компания говорила, что не собирается инициировать делистинг с площадки.
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