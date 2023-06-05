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Руководство российского Polymetal покинуло посты из-за санкций

Руководство Polymetal покинуло должности в российском филиале из-за санкций
В мае «Полиметалл» и ее дочерние компании попало в SDN-лист США
«Полиметалл» POLY ₽598 -3,19% Купить
Виталий Несис
Виталий Несис (Фото: Асхат Бардыно для РБК)

Руководство крупнейшего производителя первичного серебра и второго по размеру производителя золота в России Polymetal International покидает посты в российском филиале «Полиметалл» в связи с введенными против него санкциями.

Главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в «Полиметалле» и его дочерних компаниях, сохранив посты в Polymetal International. Исполнительный вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин ушел из Polymetal и всех ее подразделений.

Как говорится в сообщении компании, Несис и Назимок «сосредоточат усилия на операционной деятельности активов» в Казахстане, а также на редомициляции (перерегистрации компании) в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). «По окончанию процесса редомициляции, они продолжат работать над потенциальным разделением активов Группы по юрисдикциям, как только это станет практически возможным, при полном соответствии всем применимыми санкциями», — сказано в публикации.

В пресс-службе «Полиметалла» рассказали РБК, что генеральным директором назначен Сергей Черкашин, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по экономике. Его заместителем по финансам стал Сергей Сальманов, до этого руководивший дирекцией бюджетирования, аналитического контроля и отчетности.

Polymetal была основана в 1998 году в Санкт-Петербурге. В марте прошлого года из совета директоров компании ушли шесть иностранных членов.

Материал дополняется.

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