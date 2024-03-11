Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Polymetal объявил о закрытии сделки по продаже 100% акций «Полиметалла»

Горнодобывающая компания Polymetal International закрыла сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинг с российскими активами) компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.

«С закрытием сделки нивелированы основные риски и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае», — сказал главный исполнительный директор Виталий Несис.

Polymetal сообщил, что договорился о продаже российского бизнеса, в середине февраля. Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг.

В компании отмечали, что «текущая структура группы продолжает подвергать компанию неприемлемому уровню риска», связанному с операционной деятельностью в России, в том числе «риску национализации» активов правительством.

20 февраля разрешение на сделки с акциями «Полиметалла» дал президент Владимир Путин своим указом.

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