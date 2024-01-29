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Бизнес ,  
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Polymetal сменил основного акционера

Основным акционером Polymetal стал оманский фонд вместо ICT Несиса
Компания ICT миллиардера Несиса покинула капитал крупнейшего производителя серебра в России — Polymetal International. Покупатель из Омана поддержал стремление сократить российские активы
«Полиметалл» POLY ₽498,7 -0,48% Купить
Фото: polymetalinternational.com
Фото: polymetalinternational.com

Оманский государственный фонд MDI через дочернюю компанию выкупил все акции производителя драгоценных металлов Polymetal International у дочерней компании ICT, которая прежде была основным акционером группы. Об этом сообщила пресс-служба Polymetal International.

«Мы рады, что MDI LLC подтвердил свою полную поддержку стратегии «Полиметалла», которая включает в себя снижение рисков для бизнеса путем продажи российских активов и дальнейшее развитие производства в Казахстане и в Центрально-Азиатском регионе в целом», — сказал глава Polymetal International Виталий Несис.

Polymetal International — крупнейший в России производитель серебра и один из основных золотодобытчиков. Предприятия компании расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке и в Казахстане. В 2021 году казахстанские предприятия обеспечили 43% общегрупповой EBITDA и 48% чистой прибыли.

Сделка касалась 113 млн акций Polymetal International, что составляет 23,9% от уставного капитала. Остальные акции распределены таким образом: 62% у институциональных и частных инвесторов, 9,9% — BlackRock, 3,3% — Fodina B.V., еще 0,9% принадлежит директорам и менеджменту.

В результате ICT полностью лишилась своей доли в Polymetal International. Основной владелец ICT — миллиардер Александр Несис. Forbes оценивает его состояние в $2,1 млрд. Руководитель Polymetal International Виталий Несис — его брат.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В марте 2022 года Polymetal объявила, что не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию «лица, связанного с Россией». Летом того же года компания объявила о реструктуризации бизнеса путем раздела своих российских и казахстанских активов, а также о редомициляции головного холдинга с острова Джерси в юрисдикцию Казахстана. Руководство допускало продажу российских активов, так как из-за международных санкций против России на рынке не осталось «надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке».

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Весной 2023-го США ввели санкции против компании и ее «дочек» за деятельность в металлургическом и горнодобывающем секторе российской экономики. Из-за ограничений руководство ее российской «дочки» — «Полиметалла» — покинули главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Polymetal акционеры Александр Несис драгоценные металлы металлургия
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