АЛРОСА остановила добычу на одном из рудников из-за вспышки коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции произошла на руднике «Интернациональный»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Работа рудника «Интернациональный» алмазодобывающей компании АЛРОСА остановлена после того, как у нескольких работников была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В АЛРОСА отметили, что заранее разработали несколько сценариев на случай вспышки коронавируса.

«В целях недопущения неконтролируемой вспышки заболевания и угрозы здоровью работников оперативный штаб компании принял ряд решений в рамках одного из сценариев. <...> Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника, за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. Предварительно срок остановки работ составит от семи до 14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании заверили, что персонал получит оплату за простой по действующему законодательству. Всех работников рудника и других подразделений компании, связанных с ним, проверят на заражения SARS-CoV-2.