АЛРОСА остановила добычу на одном из рудников из-за вспышки коронавируса
Работа рудника «Интернациональный» алмазодобывающей компании АЛРОСА остановлена после того, как у нескольких работников была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В АЛРОСА отметили, что заранее разработали несколько сценариев на случай вспышки коронавируса.
«В целях недопущения неконтролируемой вспышки заболевания и угрозы здоровью работников оперативный штаб компании принял ряд решений в рамках одного из сценариев. <...> Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника, за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. Предварительно срок остановки работ составит от семи до 14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.
В компании заверили, что персонал получит оплату за простой по действующему законодательству. Всех работников рудника и других подразделений компании, связанных с ним, проверят на заражения SARS-CoV-2.