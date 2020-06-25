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Пандемия коронавируса ,  
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АЛРОСА остановила добычу на одном из рудников из-за вспышки коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции произошла на руднике «Интернациональный»
АЛРОСА ALRS ₽63,72 -0,89% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Работа рудника «Интернациональный» алмазодобывающей компании АЛРОСА остановлена после того, как у нескольких работников была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В АЛРОСА отметили, что заранее разработали несколько сценариев на случай вспышки коронавируса.

«В целях недопущения неконтролируемой вспышки заболевания и угрозы здоровью работников оперативный штаб компании принял ряд решений в рамках одного из сценариев. <...> Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника, за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. Предварительно срок остановки работ составит от семи до 14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании заверили, что персонал получит оплату за простой по действующему законодательству. Всех работников рудника и других подразделений компании, связанных с ним, проверят на заражения SARS-CoV-2.

АЛРОСА приостановила огранку алмазов до конца лета на фоне пандемии
Бизнес

В конце апреля генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов заявил, что компания приостановила работу предприятий по огранке алмазов в Смоленске и на Алтае до конца лета. «Наш ограночный комплекс, включая завод в Барнауле и «Кристалл» в Смоленске, приостановил работу. Около тысячи человек отправлены в оплачиваемый простой до конца лета. Сегодня мы бриллианты не сможем продать, это показывает опыт других стран: в Индии огранка тоже остановлена, локдаун там продлен до начала мая», — отметил он тогда.

В мае из-за массового заражения коронавирусом рабочих были остановлены строительные работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в Якутии. Минздрав сообщал, что на месторождении тестирование на коронавирус прошли около 10 тыс. человек, из которых у трети первичные тесты показали наличие вируса.

Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению
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Оператор бурения на газонефтеконденсатной разведочной станции на Чаяндинском газовом месторождении

Из-за вспышки коронавирусной инфекции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Северодвинске в начале июня власти ограничивали въезд в город и выезд из него. На въезде в город организовали пропускные пункты, а системообразующие предприятия Северодвинска прекратили организованную перевозку работников.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: АЛРОСА, коронавирус, остановка
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