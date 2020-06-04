Власти из-за вспышки COVID-19 ограничили въезд и выезд из Северодвинска

В Северодвинске ввели дополнительные ограничения для борьбы с эпидемией COVID-19. Соответствующий указ подписал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, информация о нем размещена на портале администрации Северодвинска.

«С 00:00 часов 6 июня 2020 года ограничивается въезд на территорию Северодвинска граждан, проживающих (пребывающих) в Северодвинске, а также выезд граждан за его пределы. Данная мера действует до особого распоряжения (ее отмены)», — говорится в сообщении.

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