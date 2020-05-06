Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
Какой сериал учит делать уборку по-японски РБК Стиль и ЦУМ, 18:49 Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны Экономика, 18:44 Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии Общество, 18:43 Baza сообщила о вызове двух сотрудников в полицию из-за видео задержания Общество, 18:42 Сборная России сыграла вничью с Китаем на Кубке наций по шахматам Спорт, 18:36 Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь» Общество, 18:24 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая Общество, 18:23 В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2» Общество, 18:20 Любовь и протесты: интерактивный сериал «#Кто_ты» вышел онлайн Стиль, 18:15 Самоизоляцию начнут снимать в 3 этапа. Как это может повлиять на биткоин Крипто, 18:09 Путин назвал правильными меры властей по борьбе с коронавирусом Общество, 18:09 Роботы на удаленке: как RPA спасает бизнес-процессы в критические моменты Pro, 18:08 Каждый десятый российский заемщик потерял доход за месяц самоизоляции Финансы, 18:01 Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении Бизнес, 18:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении

Только за 3–6 мая с месторождения для прохождения обсервации за пределами Якутии было вывезено 1100 человек
Газпром GAZP ₽187,05 -1,55% Купить
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Строительные работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в Якутии, где при тестировании наличие коронавируса SARS-CoV-2 показали более чем 3 тыс. тестов, приостановлены. Об этом сообщил журналистам представитель группы компаний «Стройтранснефтегаз» (подрядчик «Газпрома»).

По его словам, в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности работников-вахтовиков и их вывоз в регионы постоянного проживания. После этого на месторождении планируется провести тотальную дезинфекцию.

«Решения о перевахте работников и возобновлении работ будут приняты только после реализации неотложных мер, нормализации эпидемиологической ситуации и снятия карантина на месторождении», — сообщил представитель «Стройтранснефтегаза».

По его словам, только за 3–6 мая с месторождения для прохождения обсервации за пределами Якутии было вывезено 1100 человек. 29 апреля глава Якутии Айсен Николаев говорил, что на Чаянде находится примерно 10,5 тыс. работников. 3 мая Минздрав сообщил, что на месторождении тестирование на коронавирус прошли около 10 тыс. человек, из которых у трети первичные тесты показали наличие вируса.

Минздрав сообщил о 3 тыс. положительных тестов на вирус на Чаянде
Общество
<p>Борт МЧС России во время&nbsp;доставки оборудования&nbsp;на Чаяндинское месторождение в Якутии</p>

Представитель «Стройтранснефтегаза» пояснил, что по мере получения результатов тестирования медперсонал принимает решения о госпитализации того или иного сотрудника, его переводе в специально созданные на месторождении зоны обсервации или изоляции.

«У 95% работников с положительными первичными тестами на коронавирус симптомы заболевания отсутствуют. Работники, имеющие признаки респираторных заболеваний, оперативно направляются на госпитализацию в близлежащие населенные пункты и регионы автомобильным и авиационным транспортом», — сказал представитель компании.

По его словам, на месторождении силами компании развернут госпиталь на 120 мест, созданы запасы масок и других средств защиты и медикаментов.

На сайте «Стройтранснефтегаза» указано, что компания ведет обустройство Чаяндинского НГКМ, осуществляя «полный комплекс строительно-монтажных работ». На сайте ООО «Газартстрой» (входит в состав группы компаний «Стройтранснефтегаз») указано, что объектами компании на НГКМ являются установка комплексной подготовки газа № 3, установка мембранного выделения гелиевого концентрата, установка одоризации газа и т.д.

Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится. Он также заверил, что добыча газа на Чаянде ведется в нормальном режиме.

«Производственные подразделения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ведут добычу и подготовку газа на Чаяндинском месторождении в запланированном объеме. Газ по газопроводу «Сила Сибири» поступает в Китай в соответствии с контрактом», — добавил представитель «Газпрома».

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России (разведанные запасы — около 1,2 трлн куб. м газа и около 61,6 млн т нефти и конденсата), является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». 17 апреля на месторождении ввели карантин после того, как в вахтовом поселке был выявлен очаг COVID-19.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Теги: Чаянда, «Газпром», коронавирус
Материалы по теме
Минздрав сообщил о 3 тыс. положительных тестов на вирус на Чаянде
Общество
Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter