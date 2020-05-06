Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении

Только за 3–6 мая с месторождения для прохождения обсервации за пределами Якутии было вывезено 1100 человек

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Строительные работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в Якутии, где при тестировании наличие коронавируса SARS-CoV-2 показали более чем 3 тыс. тестов, приостановлены. Об этом сообщил журналистам представитель группы компаний «Стройтранснефтегаз» (подрядчик «Газпрома»).

По его словам, в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности работников-вахтовиков и их вывоз в регионы постоянного проживания. После этого на месторождении планируется провести тотальную дезинфекцию.

«Решения о перевахте работников и возобновлении работ будут приняты только после реализации неотложных мер, нормализации эпидемиологической ситуации и снятия карантина на месторождении», — сообщил представитель «Стройтранснефтегаза».

По его словам, только за 3–6 мая с месторождения для прохождения обсервации за пределами Якутии было вывезено 1100 человек. 29 апреля глава Якутии Айсен Николаев говорил, что на Чаянде находится примерно 10,5 тыс. работников. 3 мая Минздрав сообщил, что на месторождении тестирование на коронавирус прошли около 10 тыс. человек, из которых у трети первичные тесты показали наличие вируса.