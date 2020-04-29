АЛРОСА приостановила огранку алмазов до конца лета на фоне пандемии

АЛРОСА приостановила работу предприятий по огранке алмазов на фоне пандемии коронавируса. Компания также рассмотрит возможность сокращения производства алмазного сырья

АЛРОСА приостановила работу предприятий по огранке алмазов в Смоленске и на Алтае до конца лета, заявил в интервью телеканалу РБК генеральный директор компании Сергей Иванов.

«Наш ограночный комплекс, включая завод в Барнауле и «Кристалл» в Смоленске, приостановил работу. Около тысячи человек отправлены в оплачиваемый простой до конца лета. Сегодня мы бриллианты не сможем продать, это показывает опыт других стран: в Индии огранка тоже остановлена, локдаун там продлен до начала мая», — отметил он.

По его словам, на рынке сейчас накопились достаточные запасы, и, несмотря на то, что Китай увеличивает активность, поведение людей из-за пандемии изменилось: они занимаются насущными вопросами, избегая посещений торговых центров. При этом Иванов отметил рост продаж онлайн и наличие отложенного спроса: например, пары, которые отложили свадьбы, а вместе с ними — и покупку драгоценностей. Даже после снятия карантина 2020 год будет довольно сложный, считает глава АЛРОСА.

Иванов отметил, что АЛРОСА, обладая высокими запасами алмазов, планирует также внести «определенные корректировки» по производственной программе на этот год и предусмотрит меры для ее сокращения на следующий год. Он пояснил, что компания пока не снижала производство алмазов, помимо недельной приостановки в Архангельске, где у сотрудника «Севералмаза» выявили коронавирус. «Мы не исключаем, что определенные корректировки по производственной программе мы внесем, потому что вошли в год с высоким показателем запасов и исходя из сегодняшней ситуации этих запасов нам хватит не на один год», — заметил он.