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АЛРОСА приостановила огранку алмазов до конца лета на фоне пандемии

АЛРОСА приостановила работу предприятий по огранке алмазов на фоне пандемии коронавируса. Компания также рассмотрит возможность сокращения производства алмазного сырья

АЛРОСА приостановила работу предприятий по огранке алмазов в Смоленске и на Алтае до конца лета, заявил в интервью телеканалу РБК генеральный директор компании Сергей Иванов.

«Наш ограночный комплекс, включая завод в Барнауле и «Кристалл» в Смоленске, приостановил работу. Около тысячи человек отправлены в оплачиваемый простой до конца лета. Сегодня мы бриллианты не сможем продать, это показывает опыт других стран: в Индии огранка тоже остановлена, локдаун там продлен до начала мая», — отметил он.

По его словам, на рынке сейчас накопились достаточные запасы, и, несмотря на то, что Китай увеличивает активность, поведение людей из-за пандемии изменилось: они занимаются насущными вопросами, избегая посещений торговых центров. При этом Иванов отметил рост продаж онлайн и наличие отложенного спроса: например, пары, которые отложили свадьбы, а вместе с ними — и покупку драгоценностей. Даже после снятия карантина 2020 год будет довольно сложный, считает глава АЛРОСА.

Иванов отметил, что АЛРОСА, обладая высокими запасами алмазов, планирует также внести «определенные корректировки» по производственной программе на этот год и предусмотрит меры для ее сокращения на следующий год. Он пояснил, что компания пока не снижала производство алмазов, помимо недельной приостановки в Архангельске, где у сотрудника «Севералмаза» выявили коронавирус. «Мы не исключаем, что определенные корректировки по производственной программе мы внесем, потому что вошли в год с высоким показателем запасов и исходя из сегодняшней ситуации этих запасов нам хватит не на один год», — заметил он.

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Запасы алмазов на конец 2019 года у АЛРОСА выросли на 33% до 22,6 млн карат в связи с превышением добычи алмазов в течение года над продажами. Продажи алмазно-бриллиантовой продукции снизились на 26%, до $3,338 млрд. В связи с этим АЛРОСА сократила план по производству на 2020 год на 10% по сравнению с предыдущим годом до 34,3 млн карат. «Пандемия усугубила тот кризис на рынке, который уже был», — заметил Иванов.

Но дополнительно снижать производство компания намерена только при условии одновременного сокращения издержек, иначе она может продолжать работать на склад. «Сейчас надо гибко работать над планом по производству на следующий год, сокращая издержки», — отметил глава компании.

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Несмотря на это, компания не нуждается в господдержке, сказал глава АЛРОСА. «Если же у АЛРОСА не будет продаж в течение трех-четырех месяцев, то вопрос может обостриться. Но у государства есть инструмент поддержки», — заметил он. Иванов напомнил, как Гохран закупил алмазное сырье на $1 млрд в государственный фонд во время кризиса 2008 года и продал его в следующие пять лет с хорошей прибылью.

Anglo American, контролирующая крупнейшего в мир производителя алмазов по выручке De Beers, 23 апреля объявила о снижении плана по производству в 2020 году на 21%, до 25–27 млн карат из-за пандемии коронавируса. А Индия, крупнейший импортер алмазов и производитель бриллиантов, рассматривает отказ от импорта алмазного сырья с 15 мая не менее чем на месяц, чтобы восстановить кредитоспособность отрасли.

Автор: Светлана Бурмистрова, Илья Доронов
Теги: АЛРОСА
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