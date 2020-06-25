Продажи сигарет весной выросли вопреки закрытию табачных лавок

Исключение табака из списка товаров первой необходимости привело к тому, что в большинстве регионов этой весной в период самоизоляции не работали табачные магазины. Но продажи сигарет за эти месяцы все равно выросли

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В апреле 2020 года продажи традиционных сигарет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%, в мае — на 1%, следует из предоставленных РБК данных крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (обрабатывает данные с 900 тыс. онлайн-касс по всей стране). В первом квартале этого года продажи увеличились, по данным «Платформы ОФД», вовсе на 10%.

Средний чек при покупке сигарет при этом уменьшается, отмечает «Платформа ОФД». В мае этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился сразу на 15%, до 152 руб., из чего можно сделать вывод, что потребители стали покупать больше недорогих марок, чем годом ранее.

Российские офисы транснациональных табачных компаний данные о том, как режим самоизоляции сказался на продажах сигарет, не раскрывают. Представитель British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Pall Mall и др.) лишь сообщил, что «компания сохраняет свой прогноз по ограниченному влиянию пандемии на потребительский спрос». Не ожидал значительного влияния на операции компании и менеджмент группы «Мегаполис», крупнейшего российского дистрибьютора табачной продукции. В опубликованном в апреле отчете за 2019 год группа указывала, что спрос на табачные изделия не подвержен существенному влиянию пандемии.

Во время режима самоизоляции, отмечают в British American Tobacco, сократилось лишь число посещений торговых точек, зато увеличился объем покупки. Это подтверждают и данные ИТ-компании «Эвотор» (более 650 тыс. онлайн-касс). В апреле среднее количество пачек при одной покупке было выше, чем обычно: 2,8 пачки против 2,5 в среднем за ноябрь 2019-го — март 2020 года.