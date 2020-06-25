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Пандемия коронавируса ,  
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Продажи сигарет весной выросли вопреки закрытию табачных лавок

Исключение табака из списка товаров первой необходимости привело к тому, что в большинстве регионов этой весной в период самоизоляции не работали табачные магазины. Но продажи сигарет за эти месяцы все равно выросли
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В апреле 2020 года продажи традиционных сигарет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%, в мае — на 1%, следует из предоставленных РБК данных крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (обрабатывает данные с 900 тыс. онлайн-касс по всей стране). В первом квартале этого года продажи увеличились, по данным «Платформы ОФД», вовсе на 10%.

Средний чек при покупке сигарет при этом уменьшается, отмечает «Платформа ОФД». В мае этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился сразу на 15%, до 152 руб., из чего можно сделать вывод, что потребители стали покупать больше недорогих марок, чем годом ранее.

Российские офисы транснациональных табачных компаний данные о том, как режим самоизоляции сказался на продажах сигарет, не раскрывают. Представитель British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Pall Mall и др.) лишь сообщил, что «компания сохраняет свой прогноз по ограниченному влиянию пандемии на потребительский спрос». Не ожидал значительного влияния на операции компании и менеджмент группы «Мегаполис», крупнейшего российского дистрибьютора табачной продукции. В опубликованном в апреле отчете за 2019 год группа указывала, что спрос на табачные изделия не подвержен существенному влиянию пандемии.

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Во время режима самоизоляции, отмечают в British American Tobacco, сократилось лишь число посещений торговых точек, зато увеличился объем покупки. Это подтверждают и данные ИТ-компании «Эвотор» (более 650 тыс. онлайн-касс). В апреле среднее количество пачек при одной покупке было выше, чем обычно: 2,8 пачки против 2,5 в среднем за ноябрь 2019-го — март 2020 года.

О чем говорит отчетность производителей сигарет

В первом квартале этого года Philip Morris International (бренды Marlboro, Parliament, Iqos и др.) в России отгрузила в розницу 12,4 млрд пачек сигарет, что почти на 10% больше, чем годом ранее, указано в отчетности компании. В целом в России, по данным Philip Morris International, все производители отправили в розницу в первом квартале 46,6 млрд пачек, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Лидер российского рынка Japan Tobacco International (Mevius, Winston, Camel и др.) в своей отчетности указывает, что отгрузки в России в первом квартале снизились почти на 6% (абсолютные значения не приводятся), но отчетный период у этой компании заканчивается на месяц позже — 30 апреля.

British American Tobacco (Dunhill, Kent, Pall Mall и др.) и Imperial Brands (ранее Imperial Tobacco; бренды Davidoff, West, Blu и др.) ежеквартальные данные не раскрывают.

Во время режима самоизоляции полноценно работать могли только объекты торговли, которые обеспечивали население продуктами питания и товарами первой необходимости. В первоначальной версии списка товаров первой необходимости, утвержденного распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина от 27 марта, табачная продукция фигурировала, однако через день из обновленного списка она исчезла.

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В результате специализированная табачная розница в большинстве российских регионов была вынуждена закрыться. Но после того как расположенные в Петербурге и Ленобласти предприятия транснациональных табачных корпораций прекратили работу, предупредив о возможном дефиците сигарет, власти рекомендовали регионам вернуть табак в списки товаров первой необходимости.

Продажи сигарет в несетевой рознице в этом марте снизились в натуральном выражении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1%, в апреле — уже на 8%, в мае — на 15%, утверждает «Эвотор». Его аналитики такое падение в мае объясняют в том числе решением большинства регионов не включать табак в список непродовольственных товаров первой необходимости. Весной табачная продукция вернулась в эти списки только в Санкт-Петербурге и Ленинградской, Калининградской, Ростовской и Воронежской областях, перечисляет главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Москве специализированные табачные лавки получили возможность открыться вместе с другими непродовольственными магазинами только 1 июня. В столице с 30 марта, по информации «Эвотора», временно закрылось 60% табачных магазинов (остальные имели в своем ассортименте также товары первой необходимости), в мае по-прежнему не работали 46% табачных лавок, к середине июня 25% специализированной табачной розницы еще не заработало.

В пресс-службе российского офиса Imperial Tobacco ссылаются на данные исследовательской компании Nielsen: в апреле—мае по всей стране закрылись 5% точек всей традиционной торговли, включающей табачную розницу, в отдельно взятой Москве — 38%.

В целом на несетевую розницу в России приходится около трети от всех продаж сигарет, из них около 8% — доля табаконистов (специализированных табачных лавок), оценивает российский офис British American Tobacco. В Imperial Tobacco оценивают долю специализированной табачной розницы в 10% до пандемии.

Автор: Анна Левинская
Теги: табак, продажи, сигареты
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