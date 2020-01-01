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В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

В России с 1 января выросла ставка акциза на табачные изделия. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, акциз на сигареты вырос до 1966 руб. за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. Ранее этот показатель составлял 1890 руб.

В 2021 и 2022 годах он поднимется до 2045 и 2127 руб. соответственно.

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Акциз на одну сигару вырос с 207 до 215 руб. В 2021 году он составит 224 руб., а в 2022 году — 233 руб.

Закон также вводит акцизы для многоразовых электронных сигарет и всех устройств для нагревания табака. Для всех видов электронных сигарет и систем нагревания табака в этом году акциз составит 50 руб. за штуку, в 2021 и 2022 годах — 52 и 54 руб. соответственно.

Акциз на жидкость для электронных систем составит 13 руб. за 1 мл, в 2021 году — 14 руб., а в 2022 году — 15 руб.

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По данным Росстата, в 2018 году россияне потратили на табачные изделия и алкоголь 3% общих потребительских расходов. Больше всего денег на покупку этой продукции ушло у жителей Еврейской автономной области (6%, 5,8%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (5,7%, 5,2%).

В ноябре компания Nielsen подсчитала, что в третьем квартале 2019 года доля контрафактной табачной продукции в России достигла 15,6% от всего объема продаж. Это на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно исследованию, в основном контрафакт покупают в населенных пунктах с небольшим числом жителей.

Теги: сигареты, акциз, табак
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