В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

В России с 1 января выросла ставка акциза на табачные изделия. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, акциз на сигареты вырос до 1966 руб. за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. Ранее этот показатель составлял 1890 руб.

В 2021 и 2022 годах он поднимется до 2045 и 2127 руб. соответственно.

Акциз на одну сигару вырос с 207 до 215 руб. В 2021 году он составит 224 руб., а в 2022 году — 233 руб.

Закон также вводит акцизы для многоразовых электронных сигарет и всех устройств для нагревания табака. Для всех видов электронных сигарет и систем нагревания табака в этом году акциз составит 50 руб. за штуку, в 2021 и 2022 годах — 52 и 54 руб. соответственно.