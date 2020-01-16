Аналитики назвали дни недели с максимальным спросом на сигареты

Анализ данных о продажах показал, что больше всего сигарет россияне покупают по вторникам, а меньше всего — по воскресеньям

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В преддверии выходных российские курильщики начинают закупать сигареты впрок, чтобы в воскресенье не тратить на это время. К такому выводу пришли аналитики системы маркировки «Честный ЗНАК», проанализировав данные о продаже 500 млн пачек маркированных сигарет, проданных в магазинах России в октябре—декабре 2019 года.

Согласно отчету экспертов (есть в распоряжении РБК), в среду и четверг среднестатистический российский курильщик покупает сигареты только «на сегодня», в результате спрос на них в эти дни максимально близок к среднему значению, превышая его на 3–4%.

Однако уже в пятницу спрос на сигареты заметно возрастает (на 12% выше среднего) и остается на этом уровне в субботу. По мнению аналитиков, таким образом курильщики запасаются к воскресенью. Подготовка дает свои плоды — в воскресенье спрос на сигареты падает до абсолютного минимума (на 24% ниже среднего). Интересно, что купленных в конце недели сигарет хватает курильщикам и на первый рабочий день, так что и в понедельник спрос остается низким (20% меньше среднего).

Зато уже во вторник курильщики отправляются в магазины, чтобы пополнить запасы. В результате спрос на сигареты вырастает до максимума (на 14% выше среднего).

Аналитики отмечают, что выявленные тенденции сохраняли силу на протяжении всего проанализированного срока. Единственным исключением стал понедельник 30 декабря 2019 года, в преддверии новогодних каникул был зафиксирован скачок спроса — в этот день сигарет было продано на 40% больше, чем в любой другой понедельник за исследуемый период. 31 декабря спрос остался традиционно высоким, как и в остальные вторники.