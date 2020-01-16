Аналитики назвали дни недели с максимальным спросом на сигареты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 13:12
Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство Политика, 18:27 Российский биатлонист заявил о его «сливе» из сборной Спорт, 18:24 «Рубин» и «Зенит» попали в число клубов с худшим трансферным балансом Спорт, 18:22 Партия Зеленского обратилась в СБУ из-за записи со «словами Гончарука» Политика, 18:12 Путин увидел у «кого-то» желание поуправлять Россией со стороны Политика, 18:09 В ОНК заявили о прекращении доставки книг с Ozon в «Матросскую Тишину» Общество, 18:05 Следовавший из Ростова в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета Общество, 17:58 Мишустин пообещал представить кандидатов в кабмин в ближайшее время Политика, 17:56 Посадку SSJ-100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота Общество, 17:51 Гендиректор ЦСКА анонсировал рост числа клубов Российской премьер-лиги Спорт, 17:49 Сергея Прядкина досрочно переизбрали на пост главы РПЛ Спорт, 17:46 Почему коллеги важны для успешной карьеры Стиль, 17:44 Аналитики назвали дни недели с максимальным спросом на сигареты Общество, 17:44 «ИрАэро» сообщила об исправности экстренно севшего в Домодедово SSJ100 Общество, 17:38
Общество ,  
0 

Аналитики назвали дни недели с максимальным спросом на сигареты

Анализ данных о продажах показал, что больше всего сигарет россияне покупают по вторникам, а меньше всего — по воскресеньям
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В преддверии выходных российские курильщики начинают закупать сигареты впрок, чтобы в воскресенье не тратить на это время. К такому выводу пришли аналитики системы маркировки «Честный ЗНАК», проанализировав данные о продаже 500 млн пачек маркированных сигарет, проданных в магазинах России в октябре—декабре 2019 года.

Согласно отчету экспертов (есть в распоряжении РБК), в среду и четверг среднестатистический российский курильщик покупает сигареты только «на сегодня», в результате спрос на них в эти дни максимально близок к среднему значению, превышая его на 3–4%.

Однако уже в пятницу спрос на сигареты заметно возрастает (на 12% выше среднего) и остается на этом уровне в субботу. По мнению аналитиков, таким образом курильщики запасаются к воскресенью. Подготовка дает свои плоды — в воскресенье спрос на сигареты падает до абсолютного минимума (на 24% ниже среднего). Интересно, что купленных в конце недели сигарет хватает курильщикам и на первый рабочий день, так что и в понедельник спрос остается низким (20% меньше среднего).

Зато уже во вторник курильщики отправляются в магазины, чтобы пополнить запасы. В результате спрос на сигареты вырастает до максимума (на 14% выше среднего).

Аналитики отмечают, что выявленные тенденции сохраняли силу на протяжении всего проанализированного срока. Единственным исключением стал понедельник 30 декабря 2019 года, в преддверии новогодних каникул был зафиксирован скачок спроса — в этот день сигарет было продано на 40% больше, чем в любой другой понедельник за исследуемый период. 31 декабря спрос остался традиционно высоким, как и в остальные вторники.

Автор: Евгений Калюков
Теги: сигареты
Материалы по теме
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Бизнес
В России упал спрос на традиционные сигареты
Общество
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter