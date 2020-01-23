Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25%

По мнению эксперта Аналитического центра при правительстве, цены на сигареты существенно вырастут в том числе из-за ввода обязательной маркировки продукции и повышения акцизов. Другие специалисты с ней не согласны

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет может вырасти на 20-25%, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину.

По ее словам, ключевая причина роста цен — маркировка табачной продукции, которая с марта 2019 года стала обязательной. Павлюшина отметила, что для выполнения требований бизнес установил новое оборудование.

«Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет», — добавила она. Эксперт Аналитического центра сослалась на данные агентства Nielsen, согласно которым доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года составляла 15,6% от всего объема продаж, увеличившись на 7,2 п.п. в годовом выражении.

Среди других причин роста цен Павлюшина назвала инвестиции табачных компаний в производственные процессы, а также увеличение акцизов. С 1 января для сигарет, нагревательного табака и вейпов они выросли примерно на 4%.