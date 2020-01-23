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Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25%

По мнению эксперта Аналитического центра при правительстве, цены на сигареты существенно вырастут в том числе из-за ввода обязательной маркировки продукции и повышения акцизов. Другие специалисты с ней не согласны
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет может вырасти на 20-25%, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину.

По ее словам, ключевая причина роста цен — маркировка табачной продукции, которая с марта 2019 года стала обязательной. Павлюшина отметила, что для выполнения требований бизнес установил новое оборудование.

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«Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет», — добавила она. Эксперт Аналитического центра сослалась на данные агентства Nielsen, согласно которым доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года составляла 15,6% от всего объема продаж, увеличившись на 7,2 п.п. в годовом выражении.

Среди других причин роста цен Павлюшина назвала инвестиции табачных компаний в производственные процессы, а также увеличение акцизов. С 1 января для сигарет, нагревательного табака и вейпов они выросли примерно на 4%.

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В Федеральной антимонопольной службе газете сообщили, что прогнозы по ценам не входят в компетенцию ведомства. Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев заявил изданию, что стоимость сигарет вырастет только из-за повышения акцизов. По его словам, введеннная в прошлом году обязательная маркировка продукции не сказалась на цене. Как указал Груздев, стоимость цифрового кода для пачки сигарет составляет 50 коп. Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова также сообщила, что основная причина рост цен на табачные изделия — повышение ставки акциза.

РБК обратился за комментарием в Минпромторг и в ЦРПТ, оператор системы маркировки.

Автор: Артём Губенко
При участии: Екатерина Костина
Теги: сигареты, стоимость
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