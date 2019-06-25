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Бизнес ,  
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СМИ узнали о решении правительства не продлевать заморозку цен на бензин
При этом правительство и нефтяники на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию, рассказали источники «Ведомостей»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями о контроле цен на бензин, пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех сотрудников компаний и двух федеральных чиновников.

По данным издания, решение было принято на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, которое состоялось 17 июня. Как указали два сотрудника нефтяных компаний и чиновник, стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию. При этом собеседники издания не смогли сообщить, что случится, если нефтяники нарушат договоренности.

Представители Минэнерго, ФАС, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаз» и «Татнефти» не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель Козака отказался от комментариев.

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18 июня представитель Козака Илья Джус сказал РБК, что решений о том, чтобы не продлевать соглашения с нефтяниками, пока не принято. В начале июня сам вице-премьер говорил, что на сегодняшний день не видит предпосылок для продления топливных соглашений.

Весной прошлого года бензин и дизтопливо на заправках подорожали на 7%, это оказалось почти в пять раз выше уровня инфляции. В ситуацию вмешалось правительство и заключило с нефтяниками соглашения о заморозке цен на бензин до конца 2018 года, с 2019 года они могли увеличивать цены на заправках только в пределах инфляции. Срок действия первого соглашения правительства с нефтяниками истек 31 марта. После этого была заключена новая договоренность, которая действует до 1 июля.

Авторы: Юлия Выродова, Алина Фадеева
Теги: заморозка цен, бензин, нефтяники
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