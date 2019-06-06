Козак не увидел предпосылок к продлению заморозки цен на бензин

Козак не увидел предпосылок к продлению заморозки цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что на сегодняшний день он не видит предпосылок к продлению топливных соглашений с нефтяными компаниями. Об этом он сообщил РБК на полях ПМЭФа.

«Нет. На сегодняшний день пока не видим предпосылок, чтобы их продлевать», — сказал он.

При этом глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не исключал, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин могут продлить.

Первое соглашение правительства с нефтяниками закончилось 31 марта, после чего было подписано новое сроком действия до 1 июля.