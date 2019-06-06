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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Козак не увидел предпосылок к продлению заморозки цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что на сегодняшний день он не видит предпосылок к продлению топливных соглашений с нефтяными компаниями. Об этом он сообщил РБК на полях ПМЭФа.

«Нет. На сегодняшний день пока не видим предпосылок, чтобы их продлевать», — сказал он.

При этом глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не исключал, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин могут продлить.

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Первое соглашение правительства с нефтяниками закончилось 31 марта, после чего было подписано новое сроком действия до 1 июля.

В 2018 году крупнейшие российские компании обязались поддерживать цены на НПЗ на уровне не выше, чем установил кабмин, а также увеличить на 3% поставки топлива на внутренний рынок. По новому соглашению с 1 апреля по 1 июля нефтяные компании получат еще больше компенсаций из бюджета за сдерживание цен на топливо.

Теги: ПМЭФ, Дмитрий Козак, заморозка цен
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