Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Правительство и нефтяники сумели договориться о подписании соглашения, которое продлит до 1 июля заморозку цен на топливо. Подписать документ планировалось ранее, но из-за споров о финансировании возникли трудности

Александр Новак, Дмитрий Козак и Денис Мантуров (слева направо) на итоговом заседании коллегии Министерства энергетики (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Слова вице-премьера передает ТАСС.

«Соглашение подписано уже, все расписались», — заявил вице-премьер.

В конце марта крупнейшие нефтяные компании предварительно договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо. Срок действия предыдущего соглашения заканчивался 31 марта. Представители правительства, присутствовавшие на совещании согласились увеличить компаниям компенсацию потерянной прибыли. Однако, несмотря на предварительные договоренности, соглашение так и не было переподписано в срок, причиной стал спор о финансировании компенсаций.

«Все, что необходимо для обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива с нами согласовано. Мы будем выполнять для этого все необходимые действия. Все, что надо подписано», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа.