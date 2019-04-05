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Заморозка цен на бензин ,  
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Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Правительство и нефтяники сумели договориться о подписании соглашения, которое продлит до 1 июля заморозку цен на топливо. Подписать документ планировалось ранее, но из-за споров о финансировании возникли трудности
Александр Новак, Дмитрий Козак и Денис Мантуров (слева направо) на итоговом заседании коллегии Министерства энергетики  (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Слова вице-премьера передает ТАСС.

«Соглашение подписано уже, все расписались», — заявил вице-премьер.

В конце марта крупнейшие нефтяные компании предварительно договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо. Срок действия предыдущего соглашения заканчивался 31 марта. Представители правительства, присутствовавшие на совещании согласились увеличить компаниям компенсацию потерянной прибыли. Однако, несмотря на предварительные договоренности, соглашение так и не было переподписано в срок, причиной стал спор о финансировании компенсаций.

«Все, что необходимо для обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива с нами согласовано. Мы будем выполнять для этого все необходимые действия. Все, что надо подписано», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа.

При подписании соглашения о заморозке был разработан механизм компенсаций недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок. Правительство предложило субсидировать компаниям 50–60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (по решению правительства — 56 тыс. руб. за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизеля). При этом, если внутренний рынок становится выгодным, уже нефтяники должны делиться прибылью с бюджетом. В результате, в первом квартале 2019 года демпфер по бензину сработал в обратном направлении и нефтяникам пришлось самим доплачивать в бюджет. Недополученная прибыль нефтяников за январь—март составила 110 млрд руб., при этом за счет демпфера они смогли компенсировать только 25 млрд руб.

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Нефтяные компании настаивали на изменении формулы демпфера. Против этого выступал Минфин. По оценкам ведомства Антона Силуанова, бюджету изменение формулы демпфера может стоить 120-190 млрд руб. выпадающих доходов.

Козак 30 марта заявил, что правительство смогло найти источник финансирования компенсации. Им должны стать акцизы на газойль. При этом он подчеркнул, что это лишь частично решает проблему и кабмин будет вести новое обсуждение через неделю.

Авторы: Георгий Тадтаев, Людмила Подобедова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Правительство, нефтяники
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