ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин

Нефтяные компании не увеличили поставки топлива на внутренний рынок на 2% к прошлому году, как их обязало правительство, отметила ФАС. Оптовые цены на бензин и дизтопливо за последний месяц подскочили на 20%

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Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания). В конце марта правительство продлило трехмесячное соглашение о заморозке цен на топливо еще на квартал — до 1 июля.

Нефтяники, в частности, обязались поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в прошлом году. Но «Роснефть» не поставила на внутренний рынок необходимое количество ни того, ни другого, «Газпром нефть» не выполнила обязательства по бензину, а ЛУКОЙЛ — по дизелю, говорится в протоколе. Одновременно нефтяные компании увеличили экспорт, указано в документе. Представители «Роснефти» и «Газпром нефти» пока не ответили на запрос РБК. ЛУКОЙЛ планирует увеличить поставки на внутренний рынок, а также с целью продажи на бирже, чтобы не допустить роста цен, сообщил представитель компании.

20 мая владельцы независимых заправок предупредили Козака о резком росте биржевых цен на бензин, соответствующие письма в правительство направили Независимый топливный союз (НТС, объединяет трейдеров нефтепродуктов и владельцев независимых АЗС, копия письма есть у РБК) и Российский топливный союз (объединяет владельцев независимых АЗС по всей России, его письмо цитирует «Интерфакс»). С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорилось в письме президента НТС Павла Баженова. Это резко снижает маржу независимых владельцев заправок: цена топлива для них растет, а цены на заправках еще в прошлом году заморозило правительство.

Причина роста — повышенный спрос и снижение объема продаж топлива крупными нефтяными компаниями, сказали РБК эксперты. Сбытовые предприятия нефтяных компаний продолжают повышать цены на бензин в мелком опте и ограничивают продажу с нефтебаз, создавая легкий дефицит, объяснил РБК гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. Чтобы вернуть доходность, владельцам независимых АЗС придется поднимать розничные цены, признает аналитик Reuters Максим Назаров: они могут это сделать, потому что соглашение с правительством действует только в отношении крупных нефтяных компаний — их розницы и мелкого опта.

Но Дмитрий Козак заявил, что «оснований для такой тревоги нет». «Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента», — сказал вице-премьер, добавив, что правительство мониторит ситуацию.