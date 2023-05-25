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Бизнес ,  
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Новак допустил, что цена на нефть Brent превысит $80 к концу года

Вице-премьер Новак: цена на нефть Brent превысит $80 за баррель по итогам 2023 года
Сейчас цена на нефть Brent составляет $75–76 за баррель, а к концу 2023 года она может превысить $80 — это произойдет из-за роста спроса летом и сокращения добычи, пояснил вице-премьер
BRENT BRENT $77,92 -0,66%
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Цена на нефть марки Brent по итогам 2023 года будет выше $80 за баррель, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Известиям».

По его словам, это может произойти за счет увеличения спроса в летний период, когда растет потребление топлива у транспорта, перевозок, авиационного сообщения, у сельского хозяйства. Также на повышение цен на нефть должно повлиять сокращение ее добычи, которое проводят многие страны, считает Новак.

«Но еще раз повторюсь: у нас нет задачи завышения цен — есть задача балансировки для того, чтобы обеспечивать интересы как производителей, так и потребителей. Ведь для потребителей высокие цены означают, что они будут с этим бороться путем снижения потребления или замещения нефти другими источниками энергии», — объяснил вице-премьер.

Он отметил, что за последние полгода средняя цена марки Brent составляла примерно $80 за баррель, хотя периодически колебалась примерно на $5–7 в одну или в другую сторону. Максимум в этот период был $87 за баррель, минимум — $72 за баррель.

«Сегодня примерно $75–76. Почему она ниже средней за этот период? Потому что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую на мировом рынке», — уточнил он.

По последним данным торгов на лондонской бирже ICE, цена июльского фьючерса нефти марки Brent составляет около $78. При этом в апреле стоимость июньского фьючерса Brent на лондонской бирже превысила $85 за баррель. Это произошло после того, как несколько экспортеров (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Оман, Казахстан) анонсировали сокращение добычи.

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Новак тогда объявил, что Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки до конца года. Такое решение было принято в дополнение к тому сокращению, о котором страны ОПЕК+ договорились в октябре 2022 года (на 2 млн барр. в сутки).

Сократить добычу нефти Россия решила после того, как в декабре 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, с 5 февраля 2023 года — на импорт нефтепродуктов. Тогда же были установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны, которые не присоединялись к санкциям: для нефти — $60 за баррель, для светлых нефтепродуктов — $100, для темных — $45 за баррель.

На фоне запрета поставок российской нефти в страны ЕС выросли объемы поставок в Азию, в частности Китай и Индию, сообщал Bloomberg 22 мая. По данным агентства, совокупный объем сырой нефти на судах, которые следуют в Китай, Индию и Турцию, за последние четыре недели вырос до 3,81 млн барр. в сутки. В январе 2022-го объем составлял чуть больше 1 млн баррелей в день, отмечал Bloomberg.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Александр Новак нефть цены на нефть Brent

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