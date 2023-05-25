Новак допустил, что цена на нефть Brent превысит $80 к концу года

Сейчас цена на нефть Brent составляет $75–76 за баррель, а к концу 2023 года она может превысить $80 — это произойдет из-за роста спроса летом и сокращения добычи, пояснил вице-премьер

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Цена на нефть марки Brent по итогам 2023 года будет выше $80 за баррель, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Известиям».

По его словам, это может произойти за счет увеличения спроса в летний период, когда растет потребление топлива у транспорта, перевозок, авиационного сообщения, у сельского хозяйства. Также на повышение цен на нефть должно повлиять сокращение ее добычи, которое проводят многие страны, считает Новак.

«Но еще раз повторюсь: у нас нет задачи завышения цен — есть задача балансировки для того, чтобы обеспечивать интересы как производителей, так и потребителей. Ведь для потребителей высокие цены означают, что они будут с этим бороться путем снижения потребления или замещения нефти другими источниками энергии», — объяснил вице-премьер.

Он отметил, что за последние полгода средняя цена марки Brent составляла примерно $80 за баррель, хотя периодически колебалась примерно на $5–7 в одну или в другую сторону. Максимум в этот период был $87 за баррель, минимум — $72 за баррель.

«Сегодня примерно $75–76. Почему она ниже средней за этот период? Потому что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую на мировом рынке», — уточнил он.

По последним данным торгов на лондонской бирже ICE, цена июльского фьючерса нефти марки Brent составляет около $78. При этом в апреле стоимость июньского фьючерса Brent на лондонской бирже превысила $85 за баррель. Это произошло после того, как несколько экспортеров (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Оман, Казахстан) анонсировали сокращение добычи.

Новак тогда объявил, что Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки до конца года. Такое решение было принято в дополнение к тому сокращению, о котором страны ОПЕК+ договорились в октябре 2022 года (на 2 млн барр. в сутки).

Сократить добычу нефти Россия решила после того, как в декабре 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, с 5 февраля 2023 года — на импорт нефтепродуктов. Тогда же были установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны, которые не присоединялись к санкциям: для нефти — $60 за баррель, для светлых нефтепродуктов — $100, для темных — $45 за баррель.

На фоне запрета поставок российской нефти в страны ЕС выросли объемы поставок в Азию, в частности Китай и Индию, сообщал Bloomberg 22 мая. По данным агентства, совокупный объем сырой нефти на судах, которые следуют в Китай, Индию и Турцию, за последние четыре недели вырос до 3,81 млн барр. в сутки. В январе 2022-го объем составлял чуть больше 1 млн баррелей в день, отмечал Bloomberg.