Авиакомпании отменили часть рейсов по России на фоне сокращения субсидий

Поддержку для авиаперевозчиков на региональные рейсы в облет Москвы сократили на 1,4–1,5 млрд руб., сообщили «Известия». Авиакомпании начали корректировать свои программы и отменять часть запланированных маршрутов

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Правительство сократило поддержку для авиакомпаний на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, сообщили «Известия» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и собеседника, близкого к Минтрансу.

Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242 от 25 декабря 2013 года. Финансирование по нему сократили с 9 млрд руб. примерно до 7,5 млрд руб., то есть на 1,5 млрд руб., говорят источники. По словам еще одного собеседника издания, программу урезали на 1,4 млрд руб.

В 2022 году на эту программу изначально также выделялось 9 млрд руб., однако в течение года Росавиация перераспределила часть средств на иные цели. В результате региональные рейсы в 2022 году просубсидировали на 7,8 млрд руб., сообщал глава ведомства Александр Нерадько. С этой поддержкой авиакомпании перевезли 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 году.

В этом году программу урезали в связи с секвестром расходов госбюджета, сообщили источники «Известий». По словам одного из собеседников, Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, в связи с чем программу по постановлению №1242 урезали на 17%.

Росавиация убрала из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично — из региональных), сказал отраслевой источник издания. При этом в разных субъектах бюджетный процесс построен по-разному. «Некоторые подписывались только к концу весны — началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет», — сказал источник. В итоге больше всего не попавших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, уточнил он.

В Росавиации отказались от комментариев.

Как пишет газета, авиакомпании начали корректировать свои программы и отменять часть запланированных рейсов после сокращения поддержки.

Nordwind Airlines отменила рейсы Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита. «Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации», — сообщили изданию в авиакомпании. На основе региональных субсидий она также планировала выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары. «В связи с тем, что решение об их предоставлении затянулось, дальше намерений начать полетную программу дело не пошло», — уточнил представитель Nordwind.

От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск отказалась и авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), пишет издание со ссылкой на данные системы бронирования. Рейсы выполнялись в том числе в рамках туров выходного дня. За 2022 год «Россия» перевезла в Тобольск свыше 17,5 тыс. пассажиров, сообщала компания.

В пресс-службе Smartavia изданию сообщили, что не отменяют заявленные на лето рейсы, но при этом приветствуют поддержку государства на развитие региональных маршрутов.

Перевозчиков ставят в затруднительное положение, но при этом сокращение финансирования не драматическое и больших негативных последствий не принесет, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его мнению, гораздо большей проблемой для отрасли в этом году станет отсутствие антисанкционных субсидий на 100 млрд руб. «Сейчас складывается ощущение, что рассчитывать на субсидию в 100 млрд руб. не приходится. Этот фактор для отрасли более болезненный, чем частичный пересмотр программы №1242», — отметил эксперт.

Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что под сокращение могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет мощного негативного социального эффекта. Если бы финансирование сократили для рейсов на Дальний Восток, это вызвало бы возмущение, говорит он. Сложно быстро сократить поддержку и по проектам реконструкций транспортной инфраструктуры, поскольку с Минтрансом уже могут быть заключены договоры, проавансированы какие-то первые работы, продолжил эксперт. «С другой стороны, потенциально сокращение поддержки межрегиональных рейсов болезненнее для отрасли, ведь эти маршруты несколько лет раскатывались, чтобы выйти на окупаемость. А направления на Дальний Восток раскатывать не нужно, они никуда не исчезнут и без субсидий», — добавил он.

Помимо этого, местные власти теперь оказались в сложном положении: с одной стороны, им обещают федеральную поддержку и под это требуют развития местной аэропортовой и аэровокзальной инфраструктуры (под будущие рейсы), а с другой — сокращают финансирование, отметил эксперт. В то же время он допустил, что в течение года и бюджеты других программ субсидирования авиаотрасли могут пересмотреть.