Доля авиарейсов в обход Москвы впервые достигла 50%

Количество региональных рейсов в обход Москвы впервые достигло 50% от всех авиамаршрутов по России. Это произошло из-за сокращения международных полетов и рекордной господдержки отрасли на фоне западных санкций

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Доля регулярных пассажирских рейсов между регионами России без посадки в Москве по итогам 2022-го впервые составила 50% от общего количества внутренних авиамаршрутов. Это следует из данных Госкорпорации по организации воздушного движения, опубликованных в Единой межведомственная информационно-статистической системе (ЕМИСС; эту же цифру привел глава Росавиации Александр Нерадько на коллегии ведомства 10 марта).

В 2019 году доля рейсов в обход Москвы составила 39%, в 2020-ом — 45,6%, в 2021-ом — 46,3%, а в прошлом году, по плану властей она должна была увеличиться лишь до 46,5%, отметил Нерадько.

Президент Владимир Путин поручил увеличить количество межрегиональных рейсов в обход Москвы до 50% после своей инаугурации на четвертый президентский срок в мае 2018 года. Но эта цель должна была быть достигнута только по итогам 2024 года, говорится в его майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».

Однако, согласно Комплексному плану модернизации и расширения инфраструктуры (до 2024 года), разработанному правительством для реализации майского указа, доля пассажиропотока на рейсах в обход Москвы (именно пассажиров, а не рейсов), в 2021 году должна была составить 44%, в 2022-м — 46,5%, а в 2024-м — вырасти до 51,35%. При этом в 2021 году на региональных авиалиниях было перевезено 29,8 млн пассажиров, или только 34% пассажиров на внутренний линий, следует из данных Росавиации. Цифры за прошлый год не раскрываются. Всего в 2022 году на рейсах внутри России авиакомпании перевезли 77,73 млн человек или 81,6% от всего пассажиропотока (в 2021-м — 78,8%; 87,5 млн).

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.

Как удалось выполнить план раньше срока

Увеличение доли региональных перевозок в обход Москвы в 2022 году эксперты, опрошенные РБК, объясняют тремя ключевыми факторами, возникшими на фоне специальной военной операции на Украине и введения против российской авиаотрасли беспрецедентных международных санкций:

С момента начала военной операции 24 февраля 2022 года и до сих пор закрыты для гражданских рейсов 11 аэропортов на юге и в Центральной России. В результате, перевозки по маршрутам из регионов на юг через Москву прекратились, отмечает директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий. Именно на них раньше приходилась существенная часть внутрироссийского пассажиропотока, указывает эксперт. Закрытое воздушное пространство юга России увеличило время в пути из аэропортов Москвы в Сочи с примерно 2 часов до 3,5, что сказалось на стоимости авиабилетов и привлекательности полетов через московский авиационный узел, говорит директор по авиационной коммерции холдинга «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы) Александр Никонов. При этом маршруты с востока России в Сочи практически не изменились по длительности, указывает он. Закрытие «южной зоны» привело к росту прямых рейсов в Северо-Кавказский федеральный округ и изменению трансферного потока — больше рейсов в этот регион стало летать через региональные хабы, а не через Москву, соглашается представитель S7 Airlines.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в страны Европы с конца февраля 2022 года привел к тому, что они стали больше фокусироваться на внутренних региональных маршрутах, говорит авиационный эксперт Григорий Померанцев. По его словам, развитие внутреннего туризма в условиях закрытия международных направлений способствовало досрочному достижению доли 50% для рейсов в обход Москвы. По мнению представителя S7, из-за сокращения числа международных рейсов пассажиропоток сместился на внутренние маршруты, что создало базу для активного развития прямых маршрутов между городами России. Если до пандемии значительная доля (около 30%) международных пассажиров следовали трансфером через московский авиаузел, в том числе из Азии в Европу, то сейчас Москва, по сути, стала конечной точкой полета, замечает Никонов. «Теперь Москва является не транзитным узлом, а конечным пунктом назначения. Отсюда уже некуда летать. <...> Потери аэропортов Москвы сейчас самые большие», — говорил в интервью РБК в июне 2022 года совладелец Внуково Виталий Ванцев. Он замечал, что вместо столицы транзитными узлами становятся Сочи и Минеральные Воды: авиакомпания «Россия» начала развивать хаб в Сочи, а «Азимут» сконцентрировал свой флот в аэропорту Минвод.

Нарастить долю межрегиональных авиарейсов помогло увеличение господдержки и падение объемов международных перевозок, говорит заместитель руководителя направления «Экономика инфраструктурных отраслей» Центра стратегических разработок Алексей Сафронов. Действительно, это частично связано с ростом субсидирования внутренних маршрутов, согласна директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Элина Кулиева. Благодаря принятым властями решениям о господдержке на 174,2 млрд руб. с целью «нивелирования санкций», авиакомпании и аэропорты смогли в 2022 году планомерно продолжить свою деятельность, сказал Нерадько. Представленные авиакомпаниям субсидии (свыше 100 млрд руб.) не допустили роста стоимости билетов для населения и сохранили условия для доступности авиаперевозок, отметил он. Но из-за этого у отрасли поменялся фокус внимания, указывает Сафронов: если раньше главной целью была борьба за пассажира, то теперь — за государственную субсидию, хотя за субсидию надо отчитываться пассажирооборотом. «Экономическая эффективность рейса при этом отходила на второй план, ведь государство оплачивало свыше трети расходов — при условии, что хоть кто-то полетел», — отмечает эксперт.

Доля межрегиональных рейсов у авиакомпании выросла за счет нескольких причин: сокращения международных маршрутов, наличия несколько программ субсидирования и софинансирования, предложенных перевозчикам государством, и «обнуления НДС» на межрегиональных маршрутах, перечисляет представитель Smartavia.

РБК направил запрос представителю крупнейшей российской авиагруппы «Аэрофлот».

Как будет меняться доля региональных рейсов

В 2023 году развитие внутренней маршрутной сети продолжается — авиакомпании открывают межрегиональные рейсы в обход Москвы: например, «Аэрофлот» может запустить новую региональную базу на Дальнем Востоке, говорит младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. Роль Москвы как трансферного узла будет продолжать снижаться, соглашается Никонов. Развитие внутреннего туризма и продолжающиеся ограничения в выдаче виз стран ЕС, США, а также отсутствие прямых рейсов в Европу позитивно отразятся на этом показателе и в 2023 году, говорит Кулиева.

При сохранении текущих условий доля полетов в обход Москвы может остаться на уровне 50%, но в более долгосрочном периоде на структуру перевозок могут оказать влияние возможности по поддержанию количества эксплуатируемых самолетов, замечает Юрова. Действительно, на изменение доли региональных рейсов может повлиять доступность или исправность флота, соглашается представитель Smartavia.

При условии продолжения действия программы субсидирования в 2023 году в полном объеме увеличение доли рейсов в обход Москвы, скорее всего, продолжится, полагает Померанцев. «Однако, рост будет уже не столь заметен как в прошлом году, поскольку эффект сокращения международных рейсов из Москвы будет не столь значимым», — добавляет он. Межрегиональные полеты более зависимы от субсидий, следовательно, при ухудшении макроэкономической ситуации и снижении масштаба поддержки возможно возвращение к концентрации перевозок в столичном авиаузле, добавляет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Отрасль сейчас абсолютно зависима от управленческих решений федерального правительства, соглашается Сафронов.