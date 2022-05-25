«Ростех» получил контрольный пакет акций в подсанкционном банке
«Ростех» получил долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, который находится в американских санкционных списках, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Принято решение. Прошло внесение в капитал Ростеха», — рассказал замминистра (цитата по ТАСС).
«Ростех» уже владеет Новикомбанком, также находящимся под жесткими санкциями США, его активы к началу этого года в 18,4 раза превышали активы Еврофинанс Моснарбанка, указывает «Коммерсантъ». Источники газеты на финансовом рынке отметили, что вопрос о целях сделки остается открытым, поскольку, по их словам, при текущих объемах «Ростеху» хватало Новикомбанка, и госкорпорация могла увеличить его капитал и продолжать работу с прежней лицензией.
«Ростех» подал заявку на этот пакет акций в феврале 2020 года, писал «Коммерсантъ», Моисеев затем уточнил, что сделка предусматривает передачу от Госимущества в адрес «Ростеха» 50% плюс две акции, такое решение одобрили правительстве страны и Минфине.
В сентябре 2021 года заместитель главы Минфина предположил, что решение примут до конца года, рассматривались варианты с передачей банка «Ростеху» или продаже менеджменту. «Мы, конечно, видим, что более вероятен первый вариант. Мы, конечно, как Минфин хотим заработать, поэтому и колеблемся до сих пор. Но с этим активом надо что-то решить. Даже МИД к нам обратился, сказал, что затянули и давайте примем какое-то решение», — добавил он.
США ввели санкции против Еврофинанс Моснарбанка около трех лет назад — в марте 2019 года, его добавили в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Эта мера означает блокировку его активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и на проведение любых транзакций с американскими контрагентами (в том числе через корсчета).
На тот момент Еврофинанс Моснарбанком владели три стороны: Государственный венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит венесуэльскому Минэкономики) — 49,99%, по два блок-пакета (25% плюс одна акция) были в прямом или косвенном распоряжении Газпромбанка и ВТБ. В апреле из капитала банка вышел ВТБ, Газпромбанк к концу августа избавился от своей доли, передав ее Росимуществу.
В конце апреля этого года агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Еврофинанс Моснарбанка с ruBBB со стабильным прогнозом до ruBB+ с развивающимся прогнозом. Такое решение в агентстве объяснили изменениями в структуре собственности кредитной организации, «повышением концентрации крупных кредитных рисков» и рост уровня выплат по гарантиям.