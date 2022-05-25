«Ростех» получил контрольный пакет акций в подсанкционном банке

Доля в Еврофинанс Моснарбанке перешла к «Ростеху», сообщили в Минфине. Банк находится под санкциями США с 2019 года, ВТБ и Газпромбанк после введения ограничительных мер свои доли в 50% + две акции передали Росимуществу

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Ростех» получил долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, который находится в американских санкционных списках, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Принято решение. Прошло внесение в капитал Ростеха», — рассказал замминистра (цитата по ТАСС).

«Ростех» уже владеет Новикомбанком, также находящимся под жесткими санкциями США, его активы к началу этого года в 18,4 раза превышали активы Еврофинанс Моснарбанка, указывает «Коммерсантъ». Источники газеты на финансовом рынке отметили, что вопрос о целях сделки остается открытым, поскольку, по их словам, при текущих объемах «Ростеху» хватало Новикомбанка, и госкорпорация могла увеличить его капитал и продолжать работу с прежней лицензией.

«Ростех» подал заявку на этот пакет акций в феврале 2020 года, писал «Коммерсантъ», Моисеев затем уточнил, что сделка предусматривает передачу от Госимущества в адрес «Ростеха» 50% плюс две акции, такое решение одобрили правительстве страны и Минфине.

В сентябре 2021 года заместитель главы Минфина предположил, что решение примут до конца года, рассматривались варианты с передачей банка «Ростеху» или продаже менеджменту. «Мы, конечно, видим, что более вероятен первый вариант. Мы, конечно, как Минфин хотим заработать, поэтому и колеблемся до сих пор. Но с этим активом надо что-то решить. Даже МИД к нам обратился, сказал, что затянули и давайте примем какое-то решение», — добавил он.

Читайте на РБК Pro Pro Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Кейсы Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи

США ввели санкции против Еврофинанс Моснарбанка около трех лет назад — в марте 2019 года, его добавили в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Эта мера означает блокировку его активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и на проведение любых транзакций с американскими контрагентами (в том числе через корсчета).

На тот момент Еврофинанс Моснарбанком владели три стороны: Государственный венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит венесуэльскому Минэкономики) — 49,99%, по два блок-пакета (25% плюс одна акция) были в прямом или косвенном распоряжении Газпромбанка и ВТБ. В апреле из капитала банка вышел ВТБ, Газпромбанк к концу августа избавился от своей доли, передав ее Росимуществу.

В конце апреля этого года агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Еврофинанс Моснарбанка с ruBBB со стабильным прогнозом до ruBB+ с развивающимся прогнозом. Такое решение в агентстве объяснили изменениями в структуре собственности кредитной организации, «повышением концентрации крупных кредитных рисков» и рост уровня выплат по гарантиям.