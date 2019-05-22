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Экс-главу «Еврофинанс Моснарбанка» заподозрили по делу о хищении ₽490 млн
Вместе с ним от следствия скрывается член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко. До этого по делу были арестованы трое сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ

Следователи заподозрили гкс-главу «Еврофинанс Моснарбанка», бывшего члена общественного совета ФСБ Владимира Столяренко по делу полковника спецслужбы Кирилла Черкалина о мошенничестве. Об этом в ходе заседания Мосгорсуда заявил представитель Следственного комитета (СКР), передает ТАСС.

Столяренко, отметил представитель ведомства, скрывается от следствия вместе с другим подозреваемым — членом правления АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Александром Бондаренко. Их объявили в розыск.

Арестованный в рамках расследования дела экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов участие Столяренко и Бондаренко в преступной схеме опроверг.

«Насколько мне известно, Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год. Таким образом, нельзя сказать, что они скрываются от следствия по этому делу», — отметил он.

Речь идет о хищении 490 млн руб., в котором подозревают пять человек — главу 2-го ("банковского") отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Черкалина, его предшественника в этой должности Дмитрия Фролова и оперативника Андрея Васильева, а также Столяренко и Бондаренко.

Общество
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб.

Полковника Черкалина, Фролова и Васильева арестовали в конце апреля. 19 мая было опубликовано видео обысков у Черкалина, в ходе которых силовики изъяли не менее десяти сумок с 12 млрд руб. наличными.

Материал дополняется

Автор: Анна Трунина
Теги: ФСБ России, Коррупция, мошенничество, Следствие
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