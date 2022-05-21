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NBC узнал о работе McKinsey одновременно на Пентагон и «Ростех»

По данным телеканала, консалтинговая компания одновременно выполняла заказы для Пентагона США и российского «Ростеха». В самой McKinsey заявили, что контракты с российской компанией не касались систем вооружений
Фото: Ramon Costa / Zuma / ТАСС
Фото: Ramon Costa / Zuma / ТАСС

Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с «Ростехом» и выполняла контракты для Пентагона, а также для разведывательного сообщества. Об этом со ссылкой на собственное расследование сообщает телеканал NBC.

«McKinsey, консультируя российскую корпорацию, хотя и не по связанным непосредственно с оружием вопросам, в то же время выполняла контракты в сфере национальной безопасности для Министерства обороны США и разведывательного сообщества», — говорится в статье.

Телеканал утверждает, что именно «Ростех» в большей степени отвечает за снабжение российской армии ракетами, которые поражают цели на Украине.

Вместе с тем в McKinsey не увидели конфликта интересов в недавней деятельности в России и контрактами для американских федеральных ведомств. «Наша прошлая работа для подрядчиков Ростеха не касалась систем вооружений. Данная деятельность заключалась в коммерческих и операционных вопросах, по которым мы консультируем клиентов на регулярной основе во всем мире», — сказал NBC представитель компании Нил Грейс.

РБК направил запрос в «Ростех».

Консалтинговая компания McKinsey прекратила обслуживать клиентов в России
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McKinsey прекратила обслуживать клиентов в России с 15 апреля в связи с проведением Россией операции на Украине. Кроме того, компания остановила заключение новых контрактов в России и работу с госструктурами. 16 мая стало известно, что новыми владельцами российской «дочки» McKinsey стали сотрудники компании, а основным акционером с долей 33% стал гендиректор Яков Сергиенко.

Кроме McKinsey, свою деятельность в России прекратили также все компании из «большой четверки» аудиторов — KPMG, PwC, EY и Deloitte. Они решили вывести российские подразделения из своего состава. Решения KPMG и Deloitte коснулись также белорусских офисов.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ объявила военное положение и мобилизацию.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Инна Сидоркова Инна Сидоркова
McKinsey Пентагон Ростех Военная операция на Украине
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