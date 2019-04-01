ВТБ вышел из капитала попавшего под санкции США Еврофинанс Моснарбанка

Банк ВТБ перестал быть совладельцем российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанке, попавшего под американские санкции.

Доля ВТБ в банке сократилась с 7,99% до 0, следует из материалов ВТБ. Структуры госбанка в совокупности владели 25%+1 акция «Еврофинанса», в том числе через кипрскую ITC Consultants (9,05% акций) и зарегистрированную во Франкфурте-на Майне VTBBank (Europe) (7,96% акций).

«Как и заявлялось ранее, банк ВТБ безвозмездно передал всю свою долю в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу», — прокомментировали РБК в пресс-службе ВТБ. РБК направил запрос в Росимущество.

Владельцем самой крупной доли в капитале «Еврофинанса» является венесуэльский Фонд национального развития Fonden (50% минус 2 акции), блокпакет принадлежит Газпромбанку.

После введения санкций США против Еврофинанс Моснарбанка с формулировкой — из-за поддержки режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро — стало известно, что ВТБ ведет переговоры по передаче своего пакета в банке российскому правительству.