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Суд удовлетворил иск ФНС к одному из юрлиц IKEA на ₽12,9 млрд

Суд удовлетворил иск ФНС о признании недействительной сделки с IKEA на ₽13 млрд
Суд удовлетворил иск ФНС к ООО «Торг» (ранее — «Икеа Торг») на 12,9 млрд руб., свидетельствует картотека суда. Налоговая требовала признать недействительной сделку по перечислению средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия)
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 1 ФНС России к ООО «Торг» (одно из юрлиц IKEA, ранее — ООО «Икеа Торг») о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия) в размере 12,9 млрд руб., а также о применении последствий недействительности сделки.

Иск был подан инспекцией ФНС в конце января в связи с нарушением ООО «Торг» порядка возврата займа, установленного указом президента № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

К участию в деле были привлечены Генпрокуратура, в качестве соответчика — ирландская Fami Ltd, в качестве третьих лиц — ООО «Маркет.Трейд» и Райффайзенбанк. Райффайзенбанк представил суду письменные пояснения, что ООО «Торг» скрыло реальное назначение платежа, направленного на погашение заемных обязательств, в связи с чем отсутствовали основания для более глубокого контроля в отношении договора поставки, поскольку он не подпадает под ограничения, предусмотренные указом № 95.

ООО «Маркет.Трейд» также представило письменные пояснения, что ему не было известно о реальном назначении платежа, оно фактически осуществило платеж для оплаты потребительских товаров. Платеж был осуществлен по указанию ООО «Торг», которое не сообщало о дальнейшем погашении займа за счет перечисленных денежных средств.

В четверг суд огласил резолютивную часть об удовлетворении требования ФНС о признании сделки по перечислению денег ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия) в нарушение указа № 95 недействительной в размере 12 922 136 942,45 руб., применении последствий недействительности сделки и взыскании в доход Российской Федерации с ООО «Торг» всей суммы, перечисленной по оспоримой сделке, в размере 12 922 136 942,45 руб.

Указ президента России от 05.03.2022 № 95 (ред. от 08.04.2024) «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» запрещает движение капитала в пользу резидентов недружественных стран. Согласно ему, активы, которые хранились на российских счетах иностранных депозитариев, перевели на специальные счета С и заблокировали. С такого счета нельзя вывести деньги в общем порядке — только направить на уплату налогов или на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Сейчас компании могут выводить дивиденды небольшими траншами с ограничением — не более 10 млн руб. в месяц по сумме обязательств.

На площади ушедшей IKEA в торговых центрах «Мега» нашелся арендатор
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

После начала военной операции на Украине Ingka Group приостановила работу магазинов IKEA в России. В июле 2022 года компания объявила об онлайн-распродаже остатков товаров, а в августе закрылась окончательно, при этом торговые центры «Мега» продолжили работать. В начале 2023 года Ingka Group начала искать покупателей на свою недвижимость в России.

В итоге 2,3 млн кв. м площадей «Мега» в России выкупил Газпромбанк. Сделка была закрыта в сентябре, ее сумма не разглашалась. Площади ушедшей IKEA в 14 торговых центрах «Мега» займет маркетплейс «Мегамаркет», сообщили РБК в пресс-службе компании в начале апреля.

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Петр Канаев Петр Канаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
IKEA ФНС суд
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