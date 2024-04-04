 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Мегамаркет» арендует в торговых центрах «Мега» площади ушедшей IKEA

«Мегамаркет» сообщил о договоренностях с «Мегой» об аренде площадей ушедшей IKEA
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ушедшей IKEA в 14 торговых центрах «Мега», сообщили РБК в пресс-службе компании.

Речь идет о площадях в 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России общей площадью 400 743 кв. м.

«Наличие арендатора, ведущего бизнес в сфере онлайн-торговли — новый тренд на рынке торговой недвижимости, а для арендаторов «Меги» — новая возможность масштабировать свои продажи посредством тех опций, которые предоставляет «Мегамаркет», — говорится в сообщении.

В маркетплейсе заявили о планах оборудовать площади под склады и предоставить их партнерам для фулфилмента (операции по быстрой обработке заказов и доставке товаров клиентам). Также «Мегамаркет» намерен в тестовом режиме запустить там классическую модель пунктов выдачи заказов, в том числе с возможностью оформления возвратов и примерки.

«Сроки доставки до покупателя сократятся благодаря удобному территориальному расположению объектов и высокому уровню их транспортной доступности. В результате тысячи клиентов смогут получать свои заказы уже на следующий день после оформления» — заявил гендиректор «Мегамаркета» Сергей Малышев.

Владельцем торговых центров «Мега» является «Газпромбанк», он выкупил площади 2,3 млн кв. м у шведской Ingka Centres в сентябре 2023 года. Интерес к площадям «Меги» также проявляла ГК «Основа». По словам ее президента Александра Ручьева, на данный момент ведутся переговоры с «Газпромбанком» об открытии в 10 торговых центрах термальных комплексов «Термоленд».

«На текущий момент эти переговоры еще не завершены, и говорить о конкретном количестве комплексов «Термолэнд» на площадях «Мега» и, в частности, IKEA пока преждевременно», — заявил глава ГК «Основа». Вместе с тем он заявил о предварительных договоренностях по открытию «Термоленда» в ТРЦ «Мега» в Казани.

Материал дополняется

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков, Юлия Овчинникова, Дарья Молоткова
IKEA Мега
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Валюты, крипта, акции: большой разбор инструментов инвестора в 2024 году Pro, 11:41
В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику Политика, 11:37
Панарин побил снайперский рекорд века среди незадрафтованных игроков Спорт, 11:24
В МЖД сообщили о стабилизации графика поездов после сбоя на МЦД-1 Общество, 11:22
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения Общество, 11:13
Где и как найти сотрудника, который будет «работать за семерых» Pro, 11:12
«Мегамаркет» арендует в торговых центрах «Мега» площади ушедшей IKEA Бизнес, 11:08
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
⁠В Таиланде задержали двоих россиян за незаконную работу гидами Общество, 10:59
Россия второй раз объявила в розыск украинского националиста Корчинского Политика, 10:58
Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита Инвестиции, 10:56
Зачем Amazon подписала контракт с ютубером на $100 млн Pro, 10:53
В Подмосковье из-за сильного ветра упали более 160 деревьев Общество, 10:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:46
Гособвинитель запросил почти 10 лет для экс-сотрудника ФСБ за взятку Общество, 10:44