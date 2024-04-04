«Мегамаркет» арендует в торговых центрах «Мега» площади ушедшей IKEA

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Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ушедшей IKEA в 14 торговых центрах «Мега», сообщили РБК в пресс-службе компании.

Речь идет о площадях в 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России общей площадью 400 743 кв. м.

«Наличие арендатора, ведущего бизнес в сфере онлайн-торговли — новый тренд на рынке торговой недвижимости, а для арендаторов «Меги» — новая возможность масштабировать свои продажи посредством тех опций, которые предоставляет «Мегамаркет», — говорится в сообщении.

В маркетплейсе заявили о планах оборудовать площади под склады и предоставить их партнерам для фулфилмента (операции по быстрой обработке заказов и доставке товаров клиентам). Также «Мегамаркет» намерен в тестовом режиме запустить там классическую модель пунктов выдачи заказов, в том числе с возможностью оформления возвратов и примерки.

«Сроки доставки до покупателя сократятся благодаря удобному территориальному расположению объектов и высокому уровню их транспортной доступности. В результате тысячи клиентов смогут получать свои заказы уже на следующий день после оформления» — заявил гендиректор «Мегамаркета» Сергей Малышев.

Владельцем торговых центров «Мега» является «Газпромбанк», он выкупил площади 2,3 млн кв. м у шведской Ingka Centres в сентябре 2023 года. Интерес к площадям «Меги» также проявляла ГК «Основа». По словам ее президента Александра Ручьева, на данный момент ведутся переговоры с «Газпромбанком» об открытии в 10 торговых центрах термальных комплексов «Термоленд».

«На текущий момент эти переговоры еще не завершены, и говорить о конкретном количестве комплексов «Термолэнд» на площадях «Мега» и, в частности, IKEA пока преждевременно», — заявил глава ГК «Основа». Вместе с тем он заявил о предварительных договоренностях по открытию «Термоленда» в ТРЦ «Мега» в Казани.

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