ФНС потребовала ₽13 млрд от IKEA
Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 1 ФНС потребовала через суд взыскать 12,92 млрд руб. с «ИКЕА Торг». Карточка дела опубликована в базе арбитражных дел.
«ИКЕА Торг» — одна из структур шведского мебельного ретейлера IKEA. Иск поступил в суд 30 января, его пока не начали рассматривать. В картотеке не уточняется суть претензий к IKEA.
РБК направил запрос в ФНС, пресс-службу Ingka Holding и «ИКЕА Торг».
Магазины IKEA в России приостановили работу в марте 2022 года, вскоре после начала Россией военной операции на Украине. Компания окончательно закрылась в августе, ТЦ «Мега» продолжили работать.
В 2020–2023 годах ФНС выиграла арбитражные дела против грузовых компаний, услугами которых пользовались крупные компании — IKEA, Procter & Gamble, Nestle, Mars, Coca-Cola и другие.
Как писали «Известия», грузовые компании уходили от налогов с помощью серых схем. После получения заказа от крупного бизнеса они с помощью фирм-однодневок с льготными режимами налогообложения незаконно снижали выплаты по НДС и налогу на прибыль. Обычно к налоговой проверке их уже исключали из ЕГРЮЛ в качестве недействующих, порой уже была заведена процедура банкротства.
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