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Минюст США подал иск о конфискации «имущества Вексельберга» на $75 млн

Минюст США подал иск о конфискации «имущества бизнесмена Вексельберга» на $75 млн
Прокуратура США назвала бизнесмена бенефициаром шести объектов элитной недвижимости, которая оценивается в $75 млн. Минюст подал иск о конфискации этого имущества
Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Власти США подали иск о конфискации шести объектов недвижимости, бенефициаром которых Минюст США называет российского бизнесмена Виктора Вексельберга, стоимость имущества оценивается в $75 млн.

«Прокурор США Южного округа Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации шести объектов недвижимости [Вексельберга], расположенных в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк; Саутгемптоне, Нью-Йорк; и Фишер-Айленд, Флорида, стоимостью около $75 млн», — сказано в сообщении.

По данным американского Минюста, имущество было приобретено с 2008 по 2017 год. Дело расследуют ФБР и Иммиграционная и таможенная служба США (ICE).

РБК направил запрос представителю Вексельберга

Вексельберг в 2018 году был включен в список Specially Designated Nationals (SDN) Минфина, который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Тогда власти решили, что он получает выгоду от «последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей. В марте Минфин США расширил ограничения против бизнесмена. В настоящее время Forbes оценивает состояние Вексельберга в $6,9 млрд.

В апреле Минюст США сообщил об аресте в Испании яхты Tango по запросу американской стороны. Как утверждает ведомство, ею владеет основатель группы «Ренова» Вексельберг. Tango, как следовало из ордера на арест, «подлежала конфискации» на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций. По мнению Минюста, бизнесмен использовал подставные компании, чтобы скрыть операции, связанные с судном.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Тимофей Дзядко
Минюст США Виктор Вексельберг конфискация имущества санкции
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